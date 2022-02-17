Herói: PM morto em Vitória salvou homem que caiu da Ponte de Camburi

Sargento Marco Romania Crédito: Reprodução rede social

A Gazeta nesta quinta-feira (17), a irmã dele, Soraya Romania, relembrou o dia em que o policial ajudou a salvar um homem de um afogamento no Canal de Camburi, em Vitória, no ano de 1988. Assassinado dentro de um bar na noite desta quarta-feira (16) , o sargento da Polícia Militar Marco Romania, de 53 anos, tem sido lembrado pelas boas histórias. Em conversa com a reportagem denesta quinta-feira (17), a irmã dele, Soraya Romania, relembrou o dia em que o policial ajudou a salvar um homem de um afogamento no Canal de Camburi, em Vitória, no ano de 1988.

Soraya contou que, na época, o irmão era bombeiro e estava de férias, reunido e bebendo com os amigos perto da Ponte de Camburi, quando viu o homem caindo no canal.

“O homem estava pescando de madrugada em cima da ponte, veio um carro desgovernado e jogou ele lá embaixo. Meu irmão viu e já saiu correndo, mergulhou até achar o cara, que já caiu desmaiado porque tinha machucado o calcanhar. Tirou ele da água e conseguiu salvá-lo. Logo chegou o socorro”, relatou, emocionada, nesta quinta.

A irmã destacou ainda que essa é apenas uma das várias histórias de dedicação do policial ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar. “Essa é uma das tantas histórias de salvamento dele”, recordou.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, Romania começou a carreira no Corpo de Bombeiros e estava há 32 anos na Polícia Militar. Ele faria aniversário no dia 5 de março, estava noivo, construindo uma casa e perto de se aposentar. O policial deixa duas filhas.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O corpo de Marco Romania será velado na Associação de Moradores de Joana D’arc, bairro em que a família mora há quase 50 anos. O sepultamento será às 15h30, no cemitério de Maruípe, próximo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, local que, segundo a irmã, o policial tanto amava.

ENTENDA O CASO

Marco Romania morreu após ser baleado em um bar na noite desta quarta-feira (16), no bairro Joana D'arc, em Vitória. O caso foi confirmado pelo presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS), cabo Jackson Eugênio Silote, à reportagem de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (17).

Em nota, ele informou que a associação acompanha o caso e lamentou a morte do policial. "Nós estamos acompanhando essa situação desde da hora que aconteceu o fato. A princípio a prioridade da associação é dar todo o apoio à família nesse momento tão difícil, e cobrar as autoridades que seja dada uma resposta rápida e enérgica, para que crimes como esse não virem rotina", finalizou.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação.

Também por nota, a Polícia Militar se manifestou sobre o caso. Veja na íntegra.

Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana Darc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.

Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima.

Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

VITÓRIA DECRETA LUTO DE TRÊS DIAS

A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias nas repartições subordinadas ao Poder Executivo Municipal, em razão do falecimento do Sargento Marco Antônio Romania. O Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município de Vitória desta quinta-feira (17).