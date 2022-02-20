Suspeito se apresenta e entrega arma usada na morte de sargento da PM em Vitória

Sargento Marco Romania Crédito: Reprodução rede social

Acompanhado do pai e de uma advogada, o menor também entregou, na delegacia, a arma que foi roubada do militar e também a arma a utilizada no crime. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas o órgão informou que apenas dará detalhes nesta segunda-feira (21) em entrevista coletiva.

Segundo o coronel Douglas Caus, a PM tem feito operações de busca e revista na região dos bairros da Penha e Itararé, em Vitória, para capturar os demais suspeitos pelo crime. "Os suspeitos são dali. Estamos fazendo saturações naquela região e também usando informações do nosso serviço de inteligência para ir atrás deles".

"Aproveito para agradecer o empenho dos militares e de nossos irmãos da Polícia Civil, que têm trabalhando de forma integrada e ininterrupta com objetivo de identificar e prender os criminosos", afirmou Caus em publicação nas redes sociais.

O comandante da PM destacou ainda que, pelas imagens que registraram o crime, é possível verificar que pelo menos quatro pessoas participaram do assassinato do sargento.

As investigações para identificar todos os responsáveis e as causas do crime estão sendo conduzidas pela Polícia Civil.

O CRIME

O sargento da PM estava em um bar de Joana D'arc, na Capital, quando foi baleado por bandidos, na noite da última quarta-feira (16). Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho , o militar foi atingido por três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.

Câmera de um comércio na região flagrou o momento em que suspeitos fugiram do bar. As imagens auxiliam a polícia nas investigações. Assista:

Your browser does not support the video tag.

O QUE A PM DISSE SOBRE O CASO

"Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana d'Arc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.

Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima. Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação".

COMANDANTE-GERAL: "ENTREGUEM-SE À POLÍCIA CIVIL"

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, também falou sobre a morte do sargento Marco Antônio Romania em um vídeo divulgado na última quinta-feira (17). "Não ficará sem resposta, não ficarão impunes", diz ele sobre o crime e os criminosos.

Your browser does not support the video tag.

"Entreguem-se imediatamente à Polícia Civil, porque se esperarem a Polícia Militar na ação de prendê-los, nós usaremos a nossa mão pesada, a nossa mão forte, para que façamos essa prisão", completa o comandante.