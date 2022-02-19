Preso suspeito de envolvimento na morte de sargento da PM em Vitória

Suspeito foi detido em operação na noite desta sexta-feira (18) Crédito: Caíque Verli

A prisão aconteceu no bairro Itararé , após uma ação conjunta da Guarda Municipal de Vitória, Polícia Militar e Polícia Civil. Ele foi identificado ao passar de carro por um dos cercos eletrônicos da Capital.

O suspeito de participação na morte do sargento chegou dentro de uma viatura à Divisão Patrimonial por volta das 21h. Ele estava algemado, com o rosto coberto e usava também um colete da Polícia Civil. Segundo a polícia, ele confessou a participação na morte do sargento Romania.

Antes de ser encaminhado à delegacia, o suspeito percorreu, com agentes, alguns locais onde os autores do crime poderiam estar. Nenhum deles, contudo, foi localizado até o momento.

De acordo com a Secretaria do Estado de Justiça (Sejus), Antônio Marcos Teixeira foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece preso.

O CRIME

O sargento da Polícia Militar Marco Romania Crédito: Rede social

O sargento da PM estava em um bar de Joana D'arc, na Capital, quando foi baleado por bandidos, na noite da última quarta-feira (16). Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho , o militar foi atingido por três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.

Câmera de um comércio na região flagrou o momento em que suspeitos fugiram do bar. As imagens auxiliam a polícia nas investigações. Assista:

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O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR SOBRE O CRIME

"Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana d'Arc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.

Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima. Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação".

COMANDO-GERAL DA PM

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, falou sobre a morte do sargento Marco Antônio Romania em um vídeo divulgado na última quinta-feira (17). "Não ficará sem resposta, não ficarão impunes", diz ele sobre o crime e os criminosos. "Entreguem-se imediatamente à Polícia Civil, porque se esperarem a Polícia Militar na ação de prendê-los, nós usaremos a nossa mão pesada, a nossa mão forte, para que façamos essa prisão", completou.

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