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Crime em Vitória

Recompensa de R$ 10 mil para denúncia sobre quem matou sargento no ES

Militar foi assassinado a tiros em um bar de Vitória; câmera flagrou fuga de suspeitos e imagens vão auxiliar a polícia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 17:13

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

18 fev 2022 às 17:13
A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Espírito Santo anunciou uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecer informações que ajudem a localizar os envolvidos no assassinato do sargento Romania, morto a tiros em um bar em Vitória.
"Não podemos deixar que esse caso fique impune! Devemos proteger e defender os militares que colocam suas vidas em risco todos os dias para combater a criminalidade", publicou a associação em uma rede social. 
Qualquer informação que ajude a polícia a localizar os suspeitos pode ser fornecida por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo garantido. 

O CRIME

Sargento Marco Romania
Sargento Marco Romania Crédito: Rede social
sargento Romania foi morto a tiros na noite de quinta-feira (16) em um bar no bairro Joana Darc, Vitória. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados invadiram o local e exigiram que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o sargento Marco Romania seguiu para outro cômodo, uma dispensa onde os criminosos realizaram os disparos contra ele. Os suspeitos fugiram do local de carro sem levar nada do estabelecimento.
Câmera de um comércio na região flagrou o momento da fuga dos suspeitos. As imagens vão auxiliar a polícia nas investigações.

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