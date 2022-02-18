Recompensa de R$ 10 mil para denúncia sobre quem matou sargento no ES

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Espírito Santo anunciou uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecer informações que ajudem a localizar os envolvidos no assassinato do sargento Romania, morto a tiros em um bar em Vitória.
"Não podemos deixar que esse caso fique impune! Devemos proteger e defender os militares que colocam suas vidas em risco todos os dias para combater a criminalidade", publicou a associação em uma rede social.
Qualquer informação que ajude a polícia a localizar os suspeitos pode ser fornecida por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo garantido.
O CRIME
O sargento Romania foi morto a tiros na noite de quinta-feira (16) em um bar no bairro Joana Darc, Vitória. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados invadiram o local e exigiram que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o sargento Marco Romania seguiu para outro cômodo, uma dispensa onde os criminosos realizaram os disparos contra ele. Os suspeitos fugiram do local de carro sem levar nada do estabelecimento.
Câmera de um comércio na região flagrou o momento da fuga dos suspeitos. As imagens vão auxiliar a polícia nas investigações.