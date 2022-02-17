Justiça arquiva denúncia contra motoboy e PMs vão responder por crime de conduta no ES

O inquérito que investigava a acusação de roubo pelo entregador de lanches Isaque Rezende de Araújo, de 26 anos, morador do bairro Estrelinha, em Vitória , foi arquivado pela Justiça do Espírito Santo . Na ocasião, em dezembro de 2020, a família e o próprio Isaque contestaram a versão dos policiais militares de que ele teria assaltado duas mulheres, resistido à abordagem e atirado contra os PMs. Isaque acabou baleado na perna.

Inquérito da Corregedoria da PM concluiu que há indícios da prática de crime militar e transgressão da disciplina militar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A investigação da corregedoria da corporação apontou indícios de crime na conduta dos militares. A Justiça entendeu que não havia provas para justificar as alegações dos PMs, que prenderam o motoboy por tentativa de homicídio e resistência à prisão. Na decisão, a juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage decidiu pelo arquivamento do caso.

Em depoimento à Polícia Civil, os militares envolvidos na ocorrência alegaram que duas mulheres chamaram a viatura, pois estariam sendo roubadas por Isaque e logo depois começaram a perseguição. Eles disseram ainda que, na fuga, o motoboy teria atirado contra eles, e que por isso, reagiram.

MATERIAS DO MOTOBOY

Entretanto, no documento da corregedoria, consta que não foram encontrados vestígios nas mãos do motoboy de que ele teria realmente atirado e a suposta arma nunca foi encontrada. Além disso, parte dos materiais que estavam com Isaque não foram devolvidos à família, como os lanches que ele saiu pra entregar, parte do dinheiro e o capacete.

DEPOIMENTO DE SOLDADO

Um outro detalhe que chamou a atenção é que um soldado da PM, que consta como motorista da viatura, afirmou que estava bem próximo a moto de Isaque e disse que ouviu os disparos da arma dele em direção aos agentes, porém, na página seguinte do depoimento, o mesmo militar disse que não conseguiu ver a arma.

O relatório final da corregedoria da PM, assinado pelo coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, concluiu que há indícios da prática de crime militar e transgressão da disciplina militar na conduta dos quatro soldados que participaram da abordagem a Isaque.

JUSTIÇA MILITAR

O documento foi encaminhado à Justiça Militar, mas os policiais foram mantidos em serviço. O advogado da família de Isaque, Siderson Vitorino, fez uma notícia-crime na Justiça Militar contra os PMs, por tentativa de homicídio, tortura, roubo, associação criminosa, omissão de socorro e fraude processual.