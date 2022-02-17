Câmera flagrou fuga de suspeitos de matar sargento em bar de Vitória

O caso de homicídio foi confirmado pelo presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS), cabo Jackson Eugênio Silote, à reportagem de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (17). Em razão do acontecimento, a Prefeitura de Vitória chegou a decretar luto de três dias na Capital, nas repartições subordinadas ao Poder Executivo Municipal. Um decreto sobre o luto foi publicado no Diário Oficial local desta quinta.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação.

Também por nota, a Polícia Militar se manifestou sobre o caso. Veja na íntegra.

Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana d'Arc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.

Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima.

Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Sargento Marco Romania Crédito: Reprodução rede social

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