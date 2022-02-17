Policial baleado em frente a supermercado na Serra segue internado

Versão anterior desta reportagem informava equivocadamente, por meio do presidente da Associação de Cabos e Soldados, Eugênio Silote, e do governador Renato Casagrande, que o soldado Comper havia morrido. Entretanto, tanto o presidente da ACS quanto o governador voltaram atrás e corrigiram a informação inicial que haviam fornecido. O título e o texto foram corrigidos.

Correção. Com profundo sentimento de revolta pelos ataques covardes a dois Policiais Militares, informei a morte do Soldado Comper, o que não está confirmado. Ele segue internado em estado gravíssimo. Peço desculpas a família e aos amigos e, continuemos em oração.

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No dia seguinte ao crime, dois suspeitos foram presos preventivamente na Serra: um apontado como o responsável por vigiar a vítima e outro que realizou um dos disparos – sendo que este estava solto há sete meses e já tinha sido preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.