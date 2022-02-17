Policial baleado em frente a supermercado na Serra segue internado

Correção
17/02/2022 - 4:29
Versão anterior desta reportagem informava equivocadamente, por meio do presidente da Associação de Cabos e Soldados, Eugênio Silote, e do governador Renato Casagrande, que o soldado Comper havia morrido. Entretanto, tanto o presidente da ACS quanto o governador voltaram atrás e corrigiram a informação inicial que haviam fornecido. O título e o texto foram corrigidos.
O policial baleado na semana passada em frente a um supermercado na Serra segue internado nesta quinta-feira (17). Durante esta manhã, o governador Renato Casagrande e o cabo Eugênio Silote, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS-ES), chegaram a informar a morte do soldado Fernando Comper. No entanto, à tarde, ambos recuaram e corrigiram a informação.
Desde o dia do crime, na quarta-feira (9), o policial está hospitalizado em um leito de UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Como os tiros acertaram a cabeça, ele precisou ficar sob observação devido ao inchaço na região e da ajuda de aparelhos para respirar.
CÂMERA FLAGROU: RELEMBRE O CASO
O policial militar foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, durante a tarde da quarta-feira (9). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fogem. Veja:
Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura da Serra informou que ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.
QUATRO SUSPEITOS: DOIS PRESOS E UM MORTO
No dia seguinte ao crime, dois suspeitos foram presos preventivamente na Serra: um apontado como o responsável por vigiar a vítima e outro que realizou um dos disparos – sendo que este estava solto há sete meses e já tinha sido preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.
No último sábado (12), um terceiro suspeito, identificado como Douglas Bragança Neves, acabou morto em um confronto com a Polícia Militar, em Nova Carapina II. As investigações apontaram que o crime contra o policial teria sido motivado por vingança e que cada executor receberia R$ 3 mil.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Em entrevista na última sexta-feira (11), o delegado Sandi Mori informou que um quarto suspeito também já foi identificado e seria o mandante do crime. O nome dele, no entanto, não foi divulgado.