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"72h decisivas"

É grave o estado de saúde de policial baleado na cabeça na Serra

Militar, que segue internado em hospital de Vitória, está em observação por causa da pressão craniana; crime aconteceu nessa quarta-feira (9) em Nova Carapina II

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:20

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 fev 2022 às 17:20
policial que foi baleado na última quarta-feira (9) em frente a um supermercado na Serra está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O quadro de saúde dele foi informado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS-ES).
De acordo com o presidente da entidade, Eugênio Silote, a assistente social que acompanha o caso disse que o policial está estabilizado e apresentou uma pequena melhora. No entanto, é mantido em observação para que os médicos possam acompanhar a pressão intracraniana, devido ao inchaço observado na cabeça.
"O estado dele é preocupante e delicado. Como o disparo foi na região da cabeça, as 72 horas seguintes são decisivas"
Cabo Eugênio Silote - Presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo
Apesar do estado grave, o cabo Eugênio afirmou que o policial não perdeu massa encefálica e que, por isso, " a esperança é maior". Segundo ele, a família do militar – incluindo o pai e o irmão, que também são membros da Polícia Militar – permanecia no hospital nesta quinta-feira (10), muito abalada.

SOBRE A AUTORIA DO CRIME

Ainda de acordo com o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado, por ora, "não há muita informação a respeito da autoria do crime". "A polícia está fazendo o levantamento, mas não chegou, de fato, aos autores dessa tentativa de homicídio", informou, na tarde desta quinta (10).

CÂMERA FLAGROU: RELEMBRE O CASO

policial militar foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, durante a tarde dessa quarta-feira (9). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fogem. Veja:
Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura da Serra informou que ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.
O crime é investigado por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome do policial não foi divulgado.
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