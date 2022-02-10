É grave o estado de saúde de policial baleado na cabeça na Serra

De acordo com o presidente da entidade, Eugênio Silote, a assistente social que acompanha o caso disse que o policial está estabilizado e apresentou uma pequena melhora. No entanto, é mantido em observação para que os médicos possam acompanhar a pressão intracraniana, devido ao inchaço observado na cabeça.

"O estado dele é preocupante e delicado. Como o disparo foi na região da cabeça, as 72 horas seguintes são decisivas"

Ainda de acordo com o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado, por ora, "não há muita informação a respeito da autoria do crime". "A polícia está fazendo o levantamento, mas não chegou, de fato, aos autores dessa tentativa de homicídio", informou, na tarde desta quinta (10).