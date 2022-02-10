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A serviço do DER

Homem atira contra trabalhador em rodovia por causa de areia no ES

Vítima fazia limpeza de um trecho da rodovia ES 429, em São Mateus, quando foi atingida. Autor do disparo se apresentou à polícia e alegou legítima defesa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 fev 2022 às 13:11
Crime aconteceu na ES 429, em São Mateus
Crime aconteceu na ES 429, em São Mateus. José Adilson Santos Ferreira, de 60 anos, é o trabalhador que está de boné na imagem Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem que trabalha na limpeza da rodovia ES 429, na localidade de Palmital em São Mateus, no Norte do Estado, foi baleado durante o serviço na manhã desta quarta-feira (9). Segundo testemunhas, o autor do disparo não queria que fosse tirada areia de um determinado local. O tiro acertou o abdômen da vítima, identificada como José Adilson Santos Ferreira, de 60 anos. Ele passou por uma cirurgia para a retirada da bala. Já o homem, alegou à Polícia Civil que agiu em legítima defesa. 
Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, colegas de trabalho de José Adilson contam que na última sexta-feira (4) o homem responsável pelo disparo, irritado, teria pedido para que uma determinada área não fosse limpa. 
Nesta quarta, o indivíduo novamente foi ao local e procurou o trabalhador, que operava um soprador e não ouvia com precisão o que era dito. Ainda segundo os outros profissionais, o homem teria dito que não queria que retirasse areia da tal área e, na sequência, pegou uma arma e atirou.
A bala ficou alojada no abdômen da vítima. Após o procedimento cirúrgico, José Adilson passa bem.

PROFISSIONAIS ESTÃO COM MEDO

O filho da vítima, Creudemar Sampaio, faz o mesmo serviço que o pai. Ele relatou para a TV Gazeta Norte que este não foi um fato isolado e que os profissionais já sofreram ameaças antes. Ele pede por justiça.
Nesta quinta-feira (10), a equipe que faz o serviço de limpeza na ES 429 decidiu não sair para trabalhar, com medo. Eles pedem por segurança para retornar às atividades.
O presidente do Sindicato de Construção Civil, Montagem e Terraplanagem, José Carlos dos Santos, estava com os trabalhadores e disse que é arriscado a volta para a via. Dois colegas de trabalho de José Adilson prestaram depoimento à Polícia Civil nesta manhã.

SUSPEITO SE APRESENTOU À POLÍCIA

Segundo a PC, o suspeito se apresentou na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus ontem (9) e alegou legítima defesa. Ele afirmou ter sido ameaçado pela vítima que, durante uma discussão, fez menção de atingir o suspeito com uma pá.
A arma usada, um revólver calibre .38 com 5 munições, foi apreendida. O homem foi ouvido e liberado, pois não estava em situação de flagrante. Ele se apresentou espontaneamente e está contribuindo com a investigação, segundo a PC. O Inquérito Policial segue em andamento e outros detalhes não serão divulgados, por enquanto.

TRABALHO DE ROTINA

O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) esclareceu, por nota, que é de rotina os serviços de manutenção e conserva nas rodovias administradas pelo Estado. Ontem, os trabalhadores realizavam a capina, limpeza e roçada no trecho de entroncamento da ES 429 com a BR 101, quando um cidadão não identificado abordou e atirou em um funcionário a serviço do DER-ES.
Segundo o departamento, o funcionário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Junto da empresa que realizava os serviços, o DER-ES presta o suporte necessário à vítima.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte
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