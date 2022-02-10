Homem atira contra trabalhador em rodovia por causa de areia no ES

Crime aconteceu na ES 429, em São Mateus. José Adilson Santos Ferreira, de 60 anos, é o trabalhador que está de boné na imagem Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem que trabalha na limpeza da rodovia ES 429, na localidade de Palmital em São Mateus , no Norte do Estado , foi baleado durante o serviço na manhã desta quarta-feira (9). Segundo testemunhas, o autor do disparo não queria que fosse tirada areia de um determinado local. O tiro acertou o abdômen da vítima, identificada como José Adilson Santos Ferreira, de 60 anos. Ele passou por uma cirurgia para a retirada da bala. Já o homem, alegou à Polícia Civil que agiu em legítima defesa.

Segundo a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, colegas de trabalho de José Adilson contam que na última sexta-feira (4) o homem responsável pelo disparo, irritado, teria pedido para que uma determinada área não fosse limpa.

Nesta quarta, o indivíduo novamente foi ao local e procurou o trabalhador, que operava um soprador e não ouvia com precisão o que era dito. Ainda segundo os outros profissionais, o homem teria dito que não queria que retirasse areia da tal área e, na sequência, pegou uma arma e atirou.

A bala ficou alojada no abdômen da vítima. Após o procedimento cirúrgico, José Adilson passa bem.

PROFISSIONAIS ESTÃO COM MEDO

O filho da vítima, Creudemar Sampaio, faz o mesmo serviço que o pai. Ele relatou para a TV Gazeta Norte que este não foi um fato isolado e que os profissionais já sofreram ameaças antes. Ele pede por justiça.

Nesta quinta-feira (10), a equipe que faz o serviço de limpeza na ES 429 decidiu não sair para trabalhar, com medo. Eles pedem por segurança para retornar às atividades.

O presidente do Sindicato de Construção Civil, Montagem e Terraplanagem, José Carlos dos Santos, estava com os trabalhadores e disse que é arriscado a volta para a via. Dois colegas de trabalho de José Adilson prestaram depoimento à Polícia Civil nesta manhã.

SUSPEITO SE APRESENTOU À POLÍCIA

Segundo a PC, o suspeito se apresentou na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus ontem (9) e alegou legítima defesa. Ele afirmou ter sido ameaçado pela vítima que, durante uma discussão, fez menção de atingir o suspeito com uma pá.

A arma usada, um revólver calibre .38 com 5 munições, foi apreendida. O homem foi ouvido e liberado, pois não estava em situação de flagrante. Ele se apresentou espontaneamente e está contribuindo com a investigação, segundo a PC. O Inquérito Policial segue em andamento e outros detalhes não serão divulgados, por enquanto.

TRABALHO DE ROTINA

O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) esclareceu, por nota, que é de rotina os serviços de manutenção e conserva nas rodovias administradas pelo Estado. Ontem, os trabalhadores realizavam a capina, limpeza e roçada no trecho de entroncamento da ES 429 com a BR 101, quando um cidadão não identificado abordou e atirou em um funcionário a serviço do DER-ES.

Segundo o departamento, o funcionário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Junto da empresa que realizava os serviços, o DER-ES presta o suporte necessário à vítima.

*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte