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Zumbi dos Palmares

Adolescente de 15 anos é assassinada a tiros em Vila Velha

O Samu chegou a ser acionado, mas acabou constatando que a jovem já estava morta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2022 às 15:11
Zumbi dos Palmares
Adolescente é baleada em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma adolescente de 15 anos foi assassinada a tiros no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, o Centro de Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que a menina estava caída próximo a uma distribuidora. Militares foram ao local, além do Samu, que constatou o óbito. A Polícia Civil foi acionada.
Demandada, a PC informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e não há, até o momento outras informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.

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