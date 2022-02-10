Suspeito de matar contador que reagiu a roubo de carro é apreendido pela polícia no ES

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, assassinado em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A apreensão foi feita por policiais da Divisão de Furtos e Roubos de Veículo. O menor de idade e a outra pessoa identificada no crime não tiveram as identidades repassadas. A Polícia Civil divulgará detalhes da investigação e da apreensão em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (10), em Vitória.

O CRIME

Rodrigo, de camisa escura, aparece em gravações feitas por câmeras conversando com um conhecido na rua. Em seguida, um carro para perto deles e dois bandidos saem do banco de trás, já anunciando o assalto. Rodrigo ergue os braços e levanta a camisa. Um dos assaltantes pega a chave do carro dele.

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O outro bandido volta e tira o cordão do pescoço do outro homem. O registro é de pouco mais das cinco da tarde. No vídeo é possível ver ainda uma criança de 5 anos que brincava na calçada. Na sequência, o carro dos assaltantes começa a sair, enquanto um deles entra no carro de Rodrigo. Segundos depois, um outro veículo com uma criança na janela, aparece nas imagens. O assaltante que já estava no carro de Rodrigo sai. Nessa hora, Rodrigo parte para cima do criminoso.