Suspeito de matar contador que reagiu a roubo de carro é apreendido pela polícia no ES

O suspeito de atirar e assassinar o contador Rodrigo da Vitória, na tarde do último domingo (6), no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi apreendido pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira (9). Um adolescente de 17 anos é apontado como executor do latrocínio. Além dele, a PC também já identificou o outro homem suspeito no crime que chocou o Espírito Santo nos últimos dias.
A apreensão foi feita por policiais da Divisão de Furtos e Roubos de Veículo. O menor de idade e a outra pessoa identificada no crime não tiveram as identidades repassadas. A Polícia Civil divulgará detalhes da investigação e da apreensão em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (10), em Vitória.
O CRIME
Rodrigo, de camisa escura, aparece em gravações feitas por câmeras conversando com um conhecido na rua. Em seguida, um carro para perto deles e dois bandidos saem do banco de trás, já anunciando o assalto. Rodrigo ergue os braços e levanta a camisa. Um dos assaltantes pega a chave do carro dele.
O outro bandido volta e tira o cordão do pescoço do outro homem. O registro é de pouco mais das cinco da tarde. No vídeo é possível ver ainda uma criança de 5 anos que brincava na calçada. Na sequência, o carro dos assaltantes começa a sair, enquanto um deles entra no carro de Rodrigo. Segundos depois, um outro veículo com uma criança na janela, aparece nas imagens. O assaltante que já estava no carro de Rodrigo sai. Nessa hora, Rodrigo parte para cima do criminoso.
O ângulo da gravação não mostra, mas segundo testemunhas, depois disso, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O amigo dele volta para proteger a criança que tinha ficado sozinha. O assaltante, de camisa branca, foge. Depois, dá para ver Rodrigo correndo em direção a uma casa. Ele já estava baleado e caiu na calçada.