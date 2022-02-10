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Em ponto de ônibus

Motorista que matou mãe e filho atropelados em Iconha é preso

Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, morreram após serem atropelados às margens da BR 101

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 12:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 fev 2022 às 12:03
Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente
Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente Crédito: Reprodução
O motorista que atropelou e matou a dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, às margens da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, está preso, segundo a Polícia Civil. O acidente aconteceu no dia 12 de dezembro.
O mandado de prisão preventiva contra Gustavo Luiz Sandrini Zandominigue, de 22 anos, foi expedido pela Justiça no dia 24 de janeiro. Ele se apresentou na delegacia com um advogado no 1° de fevereiro. Após prestar depoimento, o motorista foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece, de acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus).

O CASO

O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do carro, invadir o acostamento e atropelar Juliana e Robson, que estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja. As vítimas moravam na comunidade de Itaperoroma Baixa, interior de Anchieta.
Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, morreu no local e a mãe, Juliana Lacerda de Oliveira, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gustavo realizou o teste de alcoolemia, que acusou 0,53 mg/l.
Ele sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi internado no pronto-socorro.

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