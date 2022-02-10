Motorista que matou mãe e filho atropelados em Iconha é preso

O motorista que atropelou e matou a dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, às margens da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, está preso, segundo a Polícia Civil. O acidente aconteceu no dia 12 de dezembro.
O mandado de prisão preventiva contra Gustavo Luiz Sandrini Zandominigue, de 22 anos, foi expedido pela Justiça no dia 24 de janeiro. Ele se apresentou na delegacia com um advogado no 1° de fevereiro. Após prestar depoimento, o motorista foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece, de acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus).
O CASO
O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do carro, invadir o acostamento e atropelar Juliana e Robson, que estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja. As vítimas moravam na comunidade de Itaperoroma Baixa, interior de Anchieta.
Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, morreu no local e a mãe, Juliana Lacerda de Oliveira, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gustavo realizou o teste de alcoolemia, que acusou 0,53 mg/l.
Ele sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi internado no pronto-socorro.