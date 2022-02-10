Motorista que matou mãe e filho atropelados em Iconha é preso

O mandado de prisão preventiva contra Gustavo Luiz Sandrini Zandominigue, de 22 anos, foi expedido pela Justiça no dia 24 de janeiro. Ele se apresentou na delegacia com um advogado no 1° de fevereiro. Após prestar depoimento, o motorista foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece, de acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus).