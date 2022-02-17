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Ocorrência policial

Suspeitos de matar mulher a facadas em Itaguaçu são presos em flagrante

De acordo com as investigações da polícia, os dois homens tinham furtado uma TV da casa da vítima. Ela teria sido morta para que o furto não fosse descoberto

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 15:53

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 fev 2022 às 15:53
Dois homens, de 18 e 23 anos, foram presos em flagrante suspeitos de matar uma mulher a facadas na madrugada de quarta-feira (16) na praça do bairro Barro Preto, em Itaguaçu. Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que os autores furtaram uma TV da casa da vítima. Ela  foi morta para que o furto não fosse descoberto, aponta a PC.
Suspeitos de matar mulher em Itaguaçu são presos em flagrante
Faca usada para o crime foi encontrada após  buscas feitas pelos policiais militares Crédito: Divulgação/PCES
A prisão dos suspeitos ocorreu na manhã de quarta-feira, no bairro Barro Preto. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio da 8ª Companhia Independente de Santa Teresa, e pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por intermédio da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu.
De acordo com as informações divulgadas pela PC, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência: dois homens estariam esfaqueando uma pessoa na praça do Barro Preto. “No local, os militares constataram que a vítima era uma mulher de 47 anos, moradora do bairro, e que ela tinha ido a óbito, apresentando diversas perfurações pelo corpo”, informou a polícia.
Em seguida, a Polícia Civil foi acionada. Os investigadores, observando as imagens das câmeras de segurança, descobriram a identidade dos possíveis autores do crime. Após buscas, os suspeitos foram localizados por volta das 9h30. “Nas diligências, os policiais descobriram que os detidos mataram a mulher para encobrir um furto”, disse a PC.

CRIME

O titular da DP de Itaguaçu, delegado Renan Alves, explicou como o crime aconteceu. “Eles confessaram que estavam bebendo na casa da vítima. Decidiram como iriam furtar a TV dela: o de 23 anos chamou todos para irem para a praça do bairro e o de 18 anos ficou para trás para subtrair o aparelho”, contou.
Ainda segundo o delegado, na praça a mulher viu que o rapaz estava carregando a TV. Foi então que o abordou e, logo após, ameaçou chamar a polícia. “Para encobrir esse furto, os dois suspeitos esfaquearam a mulher com uma faca pertencente ao detido de 18 anos, que depois foi jogada em um córrego”, disse Renan Alves.
Foram realizadas buscas, e os policiais militares recuperaram a faca. A televisão foi encontrada na casa do suspeito de 18 anos.
Suspeitos de matar mulher em Itaguaçu são presos em flagrante
TV furtada da casa da vítima. Mulher foi morta a facadas logo depois Crédito: Divulgação/PCES
Para o comandante da 8ª Companhia Independente, major Braga, essa prisão foi extremamente importante, em razão da barbaridade cometida pelos envolvidos. "O crime aconteceu por volta das 2h e, às 9h30, os autores estavam identificados e presos. Isso mostra o comprometimento da Polícia Militar com a comunidade e comprova que estamos atentos ao que acontece na região", frisou o major.
A PC comunicou que os detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, mediante impossibilidade de defesa da vítima, com o objetivo de ocultar outro crime, e por furto "qualificado ao ser cometido durante a noite e concurso de pessoas". A dupla foi encaminhada para o sistema prisional.

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