Identificado 2° suspeito de crime que matou contador em Cariacica

Alessandro Rodrigues Prates é considerado foragido da Justiça Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Identificado segundo suspeito de crime que matou contador em Cariacica

Veja: Nas imagens de uma câmera de segurança, esse jovem aparece de camiseta e boné pretos. Ele sai pela porta de trás de um carro e anuncia o assalto, junto a um comparsa de camiseta branca – um adolescente de 17 anos já apreendido –, que depois rouba o carro da vítima e atira contra ela.

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À frente da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos, o delegado Ricardo Toledo disse que foram realizadas buscas por Alessandro "em todos os locais onde ele poderia estar escondido" e, por isso, pediu ajuda da população por meio de informações no Disque-Denúncia (181).

Segundo as investigações, esse suspeito, ainda quando adolescente, cometeu dois roubos: um em via pública e outro em estabelecimento comercial. As equipes continuam trabalhando para prender Alessandro e identificar o terceiro envolvido, que dirigia o carro usado pelos criminosos

RELEMBRE O CASO

O contador Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi morto a tiros durante um latrocínio na tarde do último dia 6, no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Uma câmera mostrou que a vítima conversava com um conhecido quando dois suspeitos saíram do banco de trás de um carro e anunciaram o assalto.

Diante dos criminosos, Rodrigo inicialmente ergueu as mãos, e um dos suspeitos pegou a chave do carro dele. De acordo com a apuração da TV Gazeta, o bandido não conseguiu ligar o carro e, por isso, saiu do automóvel logo em seguida. Nessa hora, o contador reagiu e partiu para cima do assaltante.

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi morto em Cariacica Crédito: Reprodução | Acervo da família

Nesse meio-tempo, o outro criminoso também saiu do local em um carro. Por causa do ângulo da câmera, a gravação não mostra, mas, segundo testemunhas, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O conhecido dele voltou para proteger uma criança que estava na calçada. Logo depois, o criminoso fugiu.