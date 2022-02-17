Vídeo mostra menina sendo atropelada por moto em cima da faixa em Vitória

Com ferimentos pelo corpo, a menina foi levada para o Hospital Infantil em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dela não foi divulgado. Já o motociclista, que não quis falar sobre o acidente, foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, pois sofreu alguns machucados.

Segundo a PM, o rapaz de 24 anos não possuía sinais de embriaguez. No entanto, ele não possuía habilitação para moto, apenas para carro. O jovem foi notificado administrativamente pela infração de trânsito. No local, não houve representação contra ele por conta da lesão corporal à vítima. O registro poderá ser feito posteriormente.