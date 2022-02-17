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Vitória

Vídeo mostra menina sendo atropelada por moto em cima da faixa em Vitória

Atropelamento aconteceu na Avenida Paulino Muller, na tarde desta quarta-feira (16)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:56
Um vídeo registrou o atropelamento de uma menina de nove anos na Avenida Paulino Muller, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a criança voltava da escola junto com o irmão, de 12 anos, e foi atingida por um motociclista no cruzamento da avenida com a Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria.
Com ferimentos pelo corpo, a menina foi levada para o Hospital Infantil em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dela não foi divulgado. Já o motociclista, que não quis falar sobre o acidente, foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, pois sofreu alguns machucados.
Segundo a PM, o rapaz de 24 anos não possuía sinais de embriaguez. No entanto, ele não possuía habilitação para moto, apenas para carro. O jovem foi notificado administrativamente pela infração de trânsito. No local, não houve representação contra ele por conta da lesão corporal à vítima. O registro poderá ser feito posteriormente.
Com informações da TV Gazeta

Correção

17/02/2022 - 3:59
Versão anterior desta reportagem informava equivocadamente que a menina havia sido atropelada fora da faixa de pedestres. No entanto, as imagens de videomonitoramento mostram que ela estava na faixa quando foi atingida pela moto. O texto foi corrigido.

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