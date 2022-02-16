A menina de 4 anos foi atropelada na zona rural de Domingos Martins Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Após mais de três semanas internada no Hospital Infantil de Vitória , anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), na Capital, a pequena, que ainda contraiu uma bactéria durante a internação, teve previsão de alta para esta quarta-feira (16), segundo a mãe.

Em um vídeo divulgado hoje pela família, é possível ver sinais da recuperação, com a menina já brincando no hospital, bastante atenta ao que acontece.

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A mãe conta que a família mora em Santa Maria de Jetibá , mas no dia do acidente, a criança estava visitando os tios. Foi o cunhado quem ligou para contar sobre o atropelamento e informar que a menina estava sendo levada para Domingos Martins para receber os primeiros atendimentos.

“Só fui ver minha filha quando ela já havia sido transferida para Vitória. Quando cheguei aqui, quase morri. Chorei tanto, fiquei desesperada. Não sabia mais o que fazer, o que pensar. Eles me deixaram vê-la, e eu tive que ficar firme perto dela, mas pedi tanto a Deus para ele ajudar minha filha, para me dar forças, e graças a Deus deu tudo certo.”

Your browser does not support the audio element. Deus fez um milagre, diz mãe de menina de 4 anos que sobreviveu a atropelamento no ES

"Deus fez um milagre tão grande na vida da minha filha. Há alguns dias, ela teve uma febre alta, não baixava de jeito nenhum. Fizeram exames que apontaram uma bactéria e pneumonia. Ficou sedada por três dias, acordou bem estressada, agitada, mas pedi a Deus e ela está a cada dia melhorando mais. Hoje, está super bem" Angelica Drager Schroeder - Mãe da criança atropelada

A dona de casa explica que Taislane quebrou a clavícula e também feriu uma das pernas, o que a impede de andar sozinha por enquanto. Angélica destaca que a filha não precisou passar por cirurgias, entretanto, ainda será necessário realizar fisioterapia por conta das lesões deixadas pelo acidente.

“Hoje ela está super bem, bem mesmo. O inchaço do cérebro também diminuiu. falaram que ela até podia ficar com alguma sequela, mas pelo que estou vendo, ela vai voltar ao que era antes. Ela está bem melhor, já fala, já se alimenta muito bem, fala ‘mamãe, quero isso, aquilo’, só não consegue ainda andar sozinha, com apoio até anda um pouquinho.”

Taislane Schroeder sobreviveu a grave atropelamento Crédito: Reprodução/ Vídeo da família

RELEMBRE O CASO

Nas imagens do acidente, registradas pela câmera de uma fazenda, é possível ver que a menina sai de uma via lateral, quando o veículo passa em alta velocidade pela estrada e a atinge. O momento em que ela foi atropelada foi cortado do vídeo, em respeito à vítima e à família.

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Acidente

A criança de 4 anos foi atropelada em uma área conhecida como Tijuco Preto, zona rural de Domingos Martins, município da região Serrana do Espírito Santo, na tarde de 22 de janeiro. O motorista, identificado como Arlindo Fermau, foi detido em Santa Maria de Jetibá e levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O veículo foi guinchado e o teste do bafômetro apontou que o condutor não havia ingerido bebida alcoólica. A menina foi socorrida e transferida para o Hospital Infantil de Vitória.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para ir ao Hospital de Domingos Martins, onde uma vítima de atropelamento havia dado entrada. Lá, o tio da menina contou aos militares que a sobrinha tinha sido atropelada por volta das 14h por um carro não identificado e que ele mesmo socorreu a garotinha.

Motorista chegou a ser detido, mas foi liberado no dia seguinte

Após o acidente, ainda conforme a corporação, os militares levantaram informações do condutor com moradores da região e por meio de imagens de câmeras de monitoramento. Assim, a placa do veículo foi identificada e foram feitas buscas pela área. Ele foi localizado na região de Alto Rio Lamego, em Santa Maria de Jetibá.

O carro foi guinchado e o teste do bafômetro indicou que o motorista não ingeriu bebidas alcoólicas. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem habilitação e ainda omissão de socorro. O caso vem sendo investigado pela Delegacia de Domingos Martins.

Conforme consta em decisão assinada pela juíza Leticia Maia Saude no dia seguinte ao acidente, "a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil", que foram pagos por Arlindo Fermau. A magistrada considerou "que a fiança foi arbitrada em patamar razoável", "obedecendo aos valores previstos no Código de Processo Penal". Assim, o motorista continuará "em liberdade para defender-se do crime cometido que se acha incurso".