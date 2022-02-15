Polícia ainda busca por motorista que atropelou mulheres em São Mateus

Janaína Barcelos e Tatiana Almeida trabalhavam em lavoura de pimenta Crédito: Arquivo das famílias

As vítimas eram trabalhadoras rurais e haviam encerrado os trabalhos na roça de pimenta. Elas atravessavam a rodovia para guardar os equipamentos usados. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, em alta velocidade, atropelou as duas mulheres.

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O motorista fugiu e deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. O carro foi incendiado, mas ainda não se sabe quem ateou fogo.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus. Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado Leonardo Malacarne destacou que a investigação já tem uma suspeita de quem seria o motorista.

Após a identificação do homem e levantamento minucioso das provas coletadas, o caso seguirá para apreciação da Justiça, que decidirá se vai ou não emitir um mandado de prisão. A corporação reforçou que, no caso de uma pessoa que não esteja cometendo um crime em flagrante, a prisão só pode ser feita mediante ordem judicial.

MOTORISTA DIRIGIA VEÍCULO DE TERCEIRIZADA DA VIVO

O carro pertence à empresa TLP Serviços, que presta serviços para a operadora de telefonia Vivo. Procurada pela reportagem, a empresa afirmou que tem ciência do atropelamento e lamentou o ocorrido. A TLP complementou que sua área jurídica está acompanhando o caso, mas que não tem outras informações para passar no momento.

A operadora Vivo também foi procurada e disse, por meio da assessoria de imprensa, que apura o caso.