Polícia ainda busca por motorista que atropelou mulheres em São Mateus

O motorista que atropelou e matou Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, na rodovia BR 381, em São Mateus, ainda não foi identificado pela Polícia Civil. A corporação informou que segue à busca de informações sobre as circunstâncias do atropelamento e da identificação do condutor do veículo. O acidente ocorreu na tarde do último sábado (12). O motorista não prestou socorro.
As vítimas eram trabalhadoras rurais e haviam encerrado os trabalhos na roça de pimenta. Elas atravessavam a rodovia para guardar os equipamentos usados. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, em alta velocidade, atropelou as duas mulheres.
O motorista fugiu e deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. O carro foi incendiado, mas ainda não se sabe quem ateou fogo.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus. Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado Leonardo Malacarne destacou que a investigação já tem uma suspeita de quem seria o motorista.
Após a identificação do homem e levantamento minucioso das provas coletadas, o caso seguirá para apreciação da Justiça, que decidirá se vai ou não emitir um mandado de prisão. A corporação reforçou que, no caso de uma pessoa que não esteja cometendo um crime em flagrante, a prisão só pode ser feita mediante ordem judicial.
MOTORISTA DIRIGIA VEÍCULO DE TERCEIRIZADA DA VIVO
O carro pertence à empresa TLP Serviços, que presta serviços para a operadora de telefonia Vivo. Procurada pela reportagem, a empresa afirmou que tem ciência do atropelamento e lamentou o ocorrido. A TLP complementou que sua área jurídica está acompanhando o caso, mas que não tem outras informações para passar no momento.
A operadora Vivo também foi procurada e disse, por meio da assessoria de imprensa, que apura o caso.
"A Vivo lamenta profundamente e já está apurando os fatos ocorridos. A empresa mencionada é uma prestadora de serviço, e a Vivo está em contato com os seus representantes para tomar eventuais medidas cabíveis", diz a nota.