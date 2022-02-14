Mulheres atropeladas em São Mateus são sepultadas

Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro Crédito: Arquivo das famílias

Vítimas atropeladas por um carro na rodovia BR 381, na tarde do último sábado (12), Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28, foram enterradas na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 9h, em cemitérios de São Mateus, no Norte do Estado. Familiares e amigos das trabalhadoras rurais pedem por justiça.

A irmã de Tatiana, Tatiele Almeida Monteiro, muito abalada, relatou para a TV Gazeta Norte que a trabalhadora ainda estava viva quando o socorro chegou, mas depois não resistiu. Ela afirmou não acreditar no que aconteceu. A trabalhadora rural deixou um filho de 7 anos.

A outra vítima atropelada, Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, também foi sepultada nesta manhã, mas em outro cemitério do município. Ela morava perto de onde aconteceu o atropelamento.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta procurou a assessoria da A reportagem deprocurou a assessoria da Polícia Civil e perguntou se o motorista do veículo envolvido no atropelamento já foi identificado e se foi preso. Também foi solicitada uma entrevista para comentar o caso.

Por meio de nota, a polícia informou que nenhum suspeito foi detido, até o momento, e detalhes da investigação não serão passados no momento. O caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

A Polícia Civil não respondeu se o motorista foi identificado.

VÍDEO MOSTRA O ATROPELAMENTO

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro invadiu o canteiro e atingiu as vítimas. As imagens são fortes. O motorista não prestou socorro. Janaína e Tatiana haviam encerrado os trabalhos na roça de pimenta e iam guardar os equipamentos usados.

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Segundo testemunhas, o motorista deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento. O carro foi incendiado, ainda não se sabe quem ateou fogo, e depois retirado do local.

Local onde as vítimas foram atropeladas, na BR 381, em São Mateus Crédito: Paula Brazão

Até o momento, não foi possível estabelecer contato com a empresa TLP Serviços, responsável pelo veículo. A empresa presta serviços para a operadora de telefonia Vivo, que também foi procurada pela reportagem e disse, por meio da assessoria de imprensa, que apura o caso.

"A Vivo lamenta profundamente e já está apurando os fatos ocorridos. A empresa mencionada é uma prestadora de serviço e a Vivo está em contato com os seus representantes para tomar eventuais medidas cabíveis", diz a nota.