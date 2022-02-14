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Familiares pedem justiça

Mulheres atropeladas em São Mateus são sepultadas

Tatiana Almeida Monteiro e Janaína Barcelos Gomes foram enterradas nesta segunda-feira (14); as duas foram atingidas por um veículo em alta velocidade

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:07
Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro
Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro Crédito: Arquivo das famílias
Vítimas atropeladas por um carro na rodovia BR 381, na tarde do último sábado (12), Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28, foram enterradas na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 9h, em cemitérios de São Mateus, no Norte do Estado. Familiares e amigos das trabalhadoras rurais pedem por justiça.
A irmã de Tatiana, Tatiele Almeida Monteiro, muito abalada, relatou para a TV Gazeta Norte que a trabalhadora ainda estava viva quando o socorro chegou, mas depois não resistiu. Ela afirmou não acreditar no que aconteceu. A trabalhadora rural deixou um filho de 7 anos.

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A outra vítima atropelada, Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, também foi sepultada nesta manhã, mas em outro cemitério do município. Ela morava perto de onde aconteceu o atropelamento. 
Uma das filhas de Janaína, de 9 anos, viu o momento em que a mãe foi atropelada. Ela tinha outros dois filhos, um de 3 e outro de 5 anos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria da Polícia Civil e perguntou se o motorista do veículo envolvido no atropelamento já foi identificado e se foi preso. Também foi solicitada uma entrevista para comentar o caso.
Por meio de nota, a polícia informou que nenhum suspeito foi detido, até o momento, e detalhes da investigação não serão passados no momento. O caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
A Polícia Civil não respondeu se o motorista foi identificado. 

VÍDEO MOSTRA O ATROPELAMENTO 

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro invadiu o canteiro e atingiu as vítimas. As imagens são fortes. O motorista não prestou socorro. Janaína e Tatiana haviam encerrado os trabalhos na roça de pimenta e iam guardar os equipamentos usados.
Segundo testemunhas, o motorista deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento. O carro foi incendiado, ainda não se sabe quem ateou fogo, e depois retirado do local.
Local onde as vítimas foram atropeladas, na BR 381, em São Mateus
Local onde as vítimas foram atropeladas, na BR 381, em São Mateus Crédito: Paula Brazão
Até o momento, não foi possível estabelecer contato com a empresa TLP Serviços, responsável pelo veículo. A empresa presta serviços para a operadora de telefonia Vivo, que também foi procurada pela reportagem e disse, por meio da assessoria de imprensa, que apura o caso. 
"A Vivo lamenta profundamente e já está apurando os fatos ocorridos. A empresa mencionada é uma prestadora de serviço e a Vivo está em contato com os seus representantes para tomar eventuais medidas cabíveis", diz a nota. 
*Com informações de Paula Brazão, da TV Gazeta Norte

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