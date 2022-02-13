Forte chuva provoca alagamentos em São Mateus

Máquinas da prefeitura trabalham na retirada de lama das ruas Crédito: Prefeitura de São Mateus

Uma forte chuva atingiu São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (13), e causou alagamentos e danos em residências de várias regiões do município. As equipes da Defesa Civil e das secretarias de Assistência Social e Obras foram acionadas e estão monitorando os pontos críticos, além de prestarem apoio às famílias prejudicadas.

De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 17 horas deste domingo (13), foram impressionantes 129,6 milímetros de chuva na cidade em intervalo de 24 horas.

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No Bairro Ayrton Senna, uma idosa de 88 anos, que estava ilhada em sua residência, foi resgatada e atendida pelas equipes da prefeitura. Também foram registradas ocorrências nos bairros Santo Antônio, Aroeira e Cricaré, Balneário de Guriri e Região dos Quilômetros.

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As equipes seguem monitorando as regiões mais críticas do município, em um esquema de plantão, identificando e acolhendo as famílias que precisam. De acordo com boletim mais atualizado da Defesa Civil, a cidade possui seis pessoas desabrigadas e/ou desalojadas. A prefeitura informou que, no decorrer dos dias, serão realizadas diversas ações emergenciais, mas não citou quais.

CHUVA NO ES

Por conta das fortes chuvas que atingem o Estado nos últimos dias, o número de pessoas que tiveram que sair de suas casas subiu para 51, segundo a Defesa Civil Estadual. As principais ocorrências foram registradas nas cidades de:

Muniz Freire Colatina Brejetuba Linhares João Neiva São Mateus

Transtornos após forte chuva em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus