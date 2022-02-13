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Forte chuva provoca alagamentos em São Mateus

No Bairro Ayrton Senna, uma  idosa de  88 anos acabou ficando ilhada e foi resgatada

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 15:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 fev 2022 às 15:35
Tromba d'água atinge São Mateus e causa danos em diversas casas
Máquinas da prefeitura trabalham na retirada de lama das ruas Crédito: Prefeitura de São Mateus
Uma forte chuva atingiu São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (13), e causou alagamentos e danos em residências de várias regiões do município. As equipes da Defesa Civil e das secretarias de Assistência Social e Obras foram acionadas e estão monitorando os pontos críticos, além de prestarem apoio às famílias prejudicadas.
De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 17 horas deste domingo (13), foram impressionantes 129,6 milímetros de chuva na cidade em intervalo de 24 horas. 
No Bairro Ayrton Senna, uma  idosa de 88 anos, que estava ilhada em sua residência, foi resgatada e atendida pelas equipes da prefeitura. Também foram registradas ocorrências nos bairros Santo Antônio, Aroeira e Cricaré, Balneário de Guriri e Região dos Quilômetros. 
As equipes seguem monitorando as regiões mais críticas do município, em um esquema de plantão, identificando e acolhendo as famílias que precisam. De acordo com boletim mais atualizado da Defesa Civil, a cidade possui seis pessoas desabrigadas e/ou desalojadas. A prefeitura informou que, no decorrer dos dias, serão realizadas diversas ações emergenciais, mas não citou quais.

CHUVA NO ES

Por conta das fortes chuvas que atingem o Estado nos últimos dias, o número de pessoas que tiveram que sair de suas casas subiu para 51, segundo a Defesa Civil Estadual. As principais ocorrências foram registradas nas cidades de:
  1. Muniz Freire
  2. Colatina
  3. Brejetuba
  4. Linhares
  5. João Neiva
  6. São Mateus
Tromba d'água atinge São Mateus e causa danos em diversas casas
Transtornos após forte chuva em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Atualização

13/02/2022 - 6:02
O material foi atualizado com novas informações do boletim da Defesa Civil Estadual.

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