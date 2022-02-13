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Balanço da Defesa Civil

Chuva no ES: 45 pessoas fora de casa e 8 cidades com risco de deslizamentos

Devido aos grandes acumulados de chuva, oito cidades foram classificadas com risco moderado para deslizamento de terra. Em outros quatro municípios existe o risco alto para alagamentos

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 12:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 fev 2022 às 12:55
Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nesta quarta (5)
Linhares: Rio Doce subiu e 28 pessoas ficaram desabrigadas Crédito: Secom/Felipe Tozatto
As chuvas que vêm atingindo o Espírito Santo deixaram, até as 11h deste domingo (13), 45 pessoas fora de casa. São 28 desabrigados e 17 desalojados no Estado. Devido aos grandes acumulados de água, oito cidades foram classificadas com risco moderado para a possibilidade de deslizamento de terra, segundo boletim da Defesa Civil. Em outros quatro municípios existe o risco alto para alagamentos.
Segundo a Defesa Civil Estadual, as 17 pessoas desalojadas, ou seja, que estão na casa de parentes, são de três cidades diferentes: Colatina (9), João Neiva (5) e Muniz Freire (3). O número de desabrigados, ou seja, de pessoas que precisaram ir para abrigos públicos, é de 28, todos de Linhares, onde o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação. Segundo a Prefeitura de Linhares, as pessoas que perderam suas casas foram acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição. 
No município, o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação de 3,45 metros e estava em 4,80 metros na manhã deste domingo (13) — 20 cm abaixo do esperado para o dia, mas ainda com o nível muito elevado.
Prefeitura de Linhares informou à reportagem que os acolhidos estão recebendo atendimento em saúde e psicológico das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de alimentação e produtos de higiene pessoal. Eles também estão sendo testados para Covid-19, neste domingo, pela Secretaria Municipal de Saúde.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.

Entenda

RISCO DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS

Devido às fortes chuvas, oito cidades foram classificadas com o risco moderado para deslizamentos de terra pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). São elas:
  1. Apiacá
  2. Guaçuí
  3. Ibatima
  4. Ibitirama
  5. Iúna
  6. Santa Maria de Jetibá
  7. João Neiva
  8. São Mateus
Outras quatro estão classificadas com risco alto para a possibilidade de alagamentos e demais riscos hidrológicos:
  1. Linhares
  2. Colatina
  3. Baixo Guandu
  4. Bom Jesus do Norte

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