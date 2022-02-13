Chuva no ES: 45 pessoas fora de casa e 8 cidades com risco de deslizamentos

As chuvas que vêm atingindo o Espírito Santo
deixaram, até as 11h deste domingo (13), 45 pessoas fora de casa. São 28 desabrigados e 17 desalojados no Estado
. Devido aos grandes acumulados de água, oito cidades foram classificadas com risco moderado para a possibilidade de deslizamento de terra, segundo boletim da Defesa Civil. Em outros quatro municípios existe o risco alto para alagamentos.
Segundo a Defesa Civil Estadual, as 17 pessoas desalojadas, ou seja, que estão na casa de parentes, são de três cidades diferentes: Colatina (9), João Neiva (5) e Muniz Freire (3). O número de desabrigados, ou seja, de pessoas que precisaram ir para abrigos públicos, é de 28, todos de Linhares, onde o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação
. Segundo a Prefeitura de Linhares, as pessoas que perderam suas casas foram acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição.
No município, o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação de 3,45 metros e estava em 4,80 metros na manhã deste domingo (13) — 20 cm abaixo do esperado para o dia, mas ainda com o nível muito elevado.
A Prefeitura de Linhares
informou à reportagem que os acolhidos estão recebendo atendimento em saúde e psicológico das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de alimentação e produtos de higiene pessoal. Eles também estão sendo testados para Covid-19, neste domingo, pela Secretaria Municipal de Saúde.
Devido às fortes chuvas, oito cidades foram classificadas com o risco moderado para deslizamentos de terra pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). São elas:
Outras quatro estão classificadas com risco alto para a possibilidade de alagamentos e demais riscos hidrológicos: