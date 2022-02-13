Chuva no ES: 45 pessoas fora de casa e 8 cidades com risco de deslizamentos

Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.



Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.