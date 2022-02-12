Acima da cota de inundação, nível do Rio Doce volta a preocupar em Colatina e Linhares

Cheia do Rio Doce no bairro Adélia Giuberti, em Colatina Crédito: Divulgação/Defesa Civil

O nível do Rio Doce chegou a 6,29 metros na madrugada deste sábado (12), e está acima da cota de inundação, que é de 5,80 metros em Colatina . De acordo com a Defesa Civil do município, uma família teve que sair de casa no bairro Colatina Velha, porque a água voltou pela rede de esgoto e inundou o quintal.

Os móveis foram levados para um prédio da prefeitura e os moradores estão na casa de parentes.

Além disso, algumas hortas, que ficam às margens do rio, no bairro Maria das Graças, estão parcialmente alagadas. Além desses pontos citados anteriormente, também há registro de alagamento no bairro Martinelli.

O rio Santa Maria, no bairro Marista, também está enchendo porque é represado pelo Rio Doce. A equipe está percorrendo as áreas mais afetadas pelas cheias e monitorando a situação. Até o momento, são 8 pessoas desalojadas. Não há registro de desabrigados.

O rio Santa Maria, no bairro Marista, também está enchendo porque é represado pelo Rio Doce Crédito: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil explicou que a água subiu cerca de 1,50 metro em 24 horas. Se continuar subindo rápido, a tendência é chegar aos 7,10 metros na tarde deste sábado (12). Porém, ainda não há o alerta para as pessoas saírem de suas casas.

O Rio Doce voltou a subir exatamente um mês após a última cheia, no dia 12 de janeiro. Na ocasião, ele alcançou a cota de atenção e, três dias depois já estava em 7,70 metros.

Em janeiro, a enchente atingiu pelo menos 5 bairros de Colatina e 29 famílias ficaram desalojadas. A Defesa Civil explicou que a cheia está relacionada às chuvas na cabeceira do rio, no estado de Minas Gerais.

PREOCUPAÇÃO TAMBÉM EM LINHARES

Em Linhares, a Defesa Civil Municipal emitiu novo alerta de inundação e a previsão é de que o Rio Doce atinja 4,70 metros até as 23 horas deste sábado (12). Até o momento, oito famílias estão desabrigadas, no total de 21 pessoas, sendo 14 adultos e outras sete crianças levadas ao ginásio poliesportivo do bairro Conceição.

No local, os abrigados e assistidos pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social recebem atendimento em saúde e psicológico, além de alimentação e produtos de higiene pessoal.

De acordo com a boletim do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), houve aumento da vazão da calha do Rio Doce, em Mascarenhas, e há previsão de fortes chuvas, até a próxima quarta-feira (16), na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nas cabeceiras do Rio Doce.

Diante da situação, a Defesa Civil Municipal continua em alerta e mantém o esquema de plantão 24 horas, que pode ser acionado através do telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193 do Corpo de Bombeiros.