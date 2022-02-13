Nível do Rio Doce continua acima da cota de inundação em Linhares e Colatina

Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de alerta Crédito: Gabriela Fardin

O nível do Rio Doce, nos municípios de Colatina Linhares , começou a estabilizar na manhã deste domingo (13), mas a situação ainda preocupa. O volume de água continua acima da cota de inundação nas duas cidades e pode voltar a subir.

Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o nível do Rio Doce está em 4,80 metros, 20 centímetros a menos do que era previsto para a manhã deste domingo (13), segundo boletim da Defesa Civil. No entanto, a cota de inundação do rio na cidade é de 3,45 metros.

Na cidade, são 11 famílias desabrigadas (20 adultos e 8 crianças), acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição. A previsão é de que o rio atinja 4,90 metros até as 16h deste domingo, segundo a Defesa Civil.

De acordo com a Prefeitura de Linhares, os acolhidos estão recebendo atendimento em saúde e psicológico das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, além de alimentação e produtos de higiene pessoal. Eles também estão sendo testados para Covid-19, neste domingo, pela Secretaria Municipal de Saúde.

COLATINA

Em Colatina, no Noroeste do Estado, o rio está em 6,15 metros na manhã deste domingo (13), após atingir 6,29 metros na madrugada deste sábado (12) . A tendência é de estabilidade e possibilidade de oscilar para 6,35 metros até as 12h, de acordo com informações do coordenador da Defesa Civil do município, Allex Guerra.

A cota de inundação é de 5,80 metros em Colatina. Segundo o coordenador, a cidade tem, até o momento, duas famílias desalojadas, o que corresponde a nove pessoas.

“Os desalojados que temos retiraram os bens materiais antes de a cheia afetar as residências. Logo, não houve dano material. Foram encaminhados para a casa de parentes e uma das famílias manteve a mudança em uma das instalações da Prefeitura de Colatina provisoriamente”, informou Guerra.

Conforme o boletim do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), houve aumento da vazão da calha do Rio Doce, em Mascarenhas. Para os próximos dias, a previsão é de fortes chuvas até quarta-feira (16), na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nas cabeceiras do Rio Doce.

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