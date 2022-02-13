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Balanço da Defesa Civil

Veja as cidades do ES onde mais choveu em 24 horas

Município do Norte do Espírito Santo registrou mais de 100 mm de acumulado de chuva; número de desalojados e desabrigados chega a 45 em todo o Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 12:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 fev 2022 às 12:32
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Município capixaba registrou mais de 100 mm de chuva em 24 horas Crédito: Vitor Jubini
O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, teve o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no Estado, conforme boletim extraordinário da Defesa Civil divulgado às 11h deste domingo (13). Devido às chuvas, são 17 desalojados e 28 desabrigados em todo o Espírito Santo.
Veja as cidades com os maiores acumulados de chuva em 24h:
  1. São Mateus 129,6
  2. Boa Esperança 54,40
  3. Linhares 53,60
  4. Ibiraçu 32,93
  5. Marechal Floriano 18,40
  6. Alegre 16,80
  7. Santa Leopoldina 16,57
  8. Montanha 15,60
  9. Alfredo Chaves 13,60
  10. Itaguaçu 12,60
  11. Cariacica 12,44
  12. Santa Teresa 12,00
  13. Colatina 11,86

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

Conforme informações da Defesa Civil, o Estado tem 17 pessoas desalojadas, ou seja, que estão na casa de parentes: Colatina (9), João Neiva (5) e Muniz Freire (3). O número de desabrigados, ou seja, de pessoas que precisaram ir para abrigos públicos, é de 28, todos de Linhares, onde o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação. Segundo a Prefeitura de Linhares, as pessoas que perderam suas casas foram acolhidas no Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.

Entenda

RISCO HIDROLÓGICO E DE MOVIMENTO DE MASSA

De acordo com o boletim da Defesa Civil da manhã deste domingo (13), quatro cidades foram classificadas com risco alto para a possibilidade de alagamentos: Linhares, Colatina, Baixo Guandu e Bom Jesus do Norte. Outras oito estão em nível moderado para o risco de deslizamentos: Apiacá, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, João Neiva, Santa Maria de Jetibá e São Mateus.

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