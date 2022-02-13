Veja as cidades do ES onde mais choveu em 24 horas

- São Mateus 129,6
- Boa Esperança 54,40
- Linhares 53,60
- Ibiraçu 32,93
- Marechal Floriano 18,40
- Alegre 16,80
- Santa Leopoldina 16,57
- Montanha 15,60
- Alfredo Chaves 13,60
- Itaguaçu 12,60
- Cariacica 12,44
- Santa Teresa 12,00
- Colatina 11,86
DESALOJADOS E DESABRIGADOS
Diferença entre desalojados e desabrigados
Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.
Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.