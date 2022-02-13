ES recebe novo alerta de chuva intensa para todas as cidades

Mapa do Inmet mostra o Espírito Santo todo em amarelo Crédito: Inmet

O mapa do Espírito Santo no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a ficar amarelo neste domingo (13). A cor ressalta o risco de chuvas intensas para todo o Estado. Segundo o órgão, o alerta de "perigo potencial" vale até as 10 horas desta segunda-feira (14).

Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no Estado. Já os ventos podem ser intensos, oscilando entre os 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante do alerta, o instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e para que não estacionem veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, reforça que não se deve usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

CIDADES RECEBEM ALERTA DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS

Além disso disso, segundo boletim da Defesa Civil do Espírito Santo, quatro cidades do Estado têm alerta alto para risco hidrológico (alagamento ou inundação) e oito municípios têm alerta moderado para risco de movimento de massas, ou seja, deslizamentos de terra, em função das chuvas.

“É alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas mesorregiões Noroeste e Litoral Norte do Espírito Santo, devido aos acumulados preexistentes que aumentaram a umidade do solo e/ou à previsão meteorológica de altos acumulados de precipitação. Neste contexto, é alta a possibilidade de ocorrência de inundações nas bacias hidrográficas dessas regiões, dado o aumento dos níveis dos rios e a propagação da onda de inundação. No momento, o Rio Doce já se encontra fora da calha", destacou o órgão.

Nas regiões Sul e Central do Espírito Santo, o risco é moderado, e não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações, enxurradas e alagamentos urbanos. Também nestas áreas, poderão ocorrer deslizamentos pontuais, especialmente nas regiões de serra ou densamente urbanizadas.

Veja os municípios que receberam alerta:

Linhares: risco hidrológico alto;

risco hidrológico alto; Colatina: risco hidrológico alto;

risco hidrológico alto; Baixo Guandu: risco hidrológico alto;

risco hidrológico alto; Bom Jesus do Norte: risco hidrológico alto;

risco hidrológico alto; Apiacá: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; Guaçuí: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; Ibatiba: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; Ibitirama: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; Iúna: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; João Neiva: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; Santa Maria de Jetibá: risco de movimento de massa moderado;

risco de movimento de massa moderado; São Mateus: risco de movimento de massa moderado.