Caixão fica "ilhado" após água da chuva invadir velório em Cachoeiro

A chuva forte que atingiu Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, nesta sexta-feira (4), deixou uma capela mortuária no bairro Coronel Borges totalmente alagada – o caixão com o corpo do homem que estava sendo velado ficou "ilhado". Pessoas que estavam no local tiveram que subir em bancos e marquises para se protegerem da água, que já chegou a um metro de altura.

Água da chuva invadiu um velório em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais

O velório era do padrasto da esposa do agricultor Caio Maciel, que, em entrevista à reportagem de A Gazeta, relatou que o momento de dor tristeza ficou ainda mais difícil. “Um momento muito complicado e ainda tem essa situação da água. Chegou mais ou menos à altura de um metro, perto da altura da cintura”.

Segundo o agricultor, com á agua subindo cada vez mais, as pessoas que estavam no velório buscaram meios de se protegerem. “Subimos nos bancos e em cima das marquises”, contou.

Enquanto isso, em Cachoeiro de Itapemirim-ES! ?? pic.twitter.com/Jwz4emOnJW — Leandro Vieira (@lv2806) February 4, 2022

Uma pessoa que também estava no velório, e pediu para não ser identificada, disse que o alagamento foi provocado por conta de um bueiro, que entupiu. “E com o aumento da chuva estava descendo muita água do cemitério, junto com água da rua. Como não dava para a água escoar, acabou alagando”, relatou.

Prefeitura de Cachoeiro informou que o município registrou diversas ocorrências devido à chuva, incluindo o alagamento da capela. “Equipes se deslocaram para o local tão logo foram acionadas, realizaram a limpeza e devem retornar amanhã (5) para verificarem o sistema de escoamento de água a fim de evitar novos alagamentos”, comunicou.

OUTROS TRANSTORNOS

Outros pontos do município também foram prejudicados pela chuva, que durou menos de duas horas. Uma ponte caiu no distrito Itaoca Pedra. No bairro Bela Vista, um barranco cedeu e bloqueou a passagem. Além disso, a rodovia ES-489, que liga Atílio Vivácqua a Cachoeiro, ficou coberta de lama. A água também alagou ruas do bairro Paraíso e invadiu casas do bairro São Geraldo.

Um barranco cedeu na Rua Alcaciba C. Vianna, no bairro Bela Vista Crédito: Redes Sociais

MAIS DE 30 OCORRÊNCIAS

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou que, de acordo com a Defesa Civil do município, mais de 30 ocorrências foram registradas por causa da chuva na tarde desta sexta-feira, sendo as principais relacionadas a ruas alagadas e a quedas de árvores e de barrancos.

Sobre os casos de alagamentos, o órgão disse que os principais foram registrados nos bairros São Geraldo, Coronel Borges, Gilberto Machado, Aeroporto e Ruy Pinto Bandeira, e também na localidade de Alto Moledo, no distrito de Itaoca. As ocorrências de deslizamentos de árvores e de barrancos aconteceram nos bairros Amaral, Zumbi, Baiminas e Amarelo.

Uma ponte caiu no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

A Defesa Civil Municipal comunicou ainda que, em uma hora, choveu uma média de 40 mm. “A chuva caiu com maior intensidade no Bairro São Geraldo (60 mm), seguido do Rui Pinto Bandeira (50.9 mm) e Itaoca (48.8 mm)”.

Equipes seguem percorrendo a cidade para o atendimento das ocorrências, e o órgão orienta que, em caso de urgência, a população deve acionar a e Defesa Civil Municipal, pelo telefone 199 ou (28) 98814-3497.