Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transtornos

Vídeo: chuva forte alaga ruas e até local de velório em Cachoeiro

Na tarde desta sexta (4), vias ficaram alagadas no Centro e nos bairros Paraíso, São Geraldo, Baiminas e Coronel Borges, onde a capela mortuária foi invadida pela água na chuva

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 16:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 fev 2022 às 16:44
A chuva forte que causou estragos no início desta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, voltou a atingir o município, causando alagamentos na tarde desta sexta-feira (4). Vias dos bairros Paraíso, São Geraldo, Baiminas, Coronel Borges e do Centro foram tomadas pela água.
Uma moradora que não quis ser identificada contou que o quintal de sua casa na Rua Men de Sá, no bairro Baiminas, ficou cheio de água. “Estou ilhada”, disse. Ela contou que sempre que chove a água do rio volta pelo bueiro. “Isso acontece com dois bueiros que ficam em frente à minha residência”, explicou.
Chuva forte provoca alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim
Chuva forte provoca alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais
A capela mortuária do bairro Coronel Borges também foi tomada pela água da chuva. O alagamento ocorreu durante a realização de um velório velório. “A capela encheu de água e a água estava chegando no caixão. Com o aumento da chuva estava descendo muita água do cemitério, junto com água da rua. Como não dava para a água escoar, acabou alagando”, relatou uma pessoa que estava no local e não quis ser identificada.

Chuva forte provoca alagamento em velório em Cachoeiro de Itapemirim

A Defesa Civil Municipal informou que foram registradas 12 ocorrências de danos causados pela chuva. Segundo o órgão, como o atendimento ainda está em andamento, mais informações não podem ser passadas. A Prefeitura de Cachoeiro também foi demandada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Mulher trans é morta a facadas em Cachoeiro de Itapemirim

Empresas de rochas têm prejuízos com furtos de fios em Cachoeiro

Chuva deixa moradores sem luz por mais de 24h em bairro de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim chuva Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados