Vídeo: chuva forte alaga ruas e até local de velório em Cachoeiro

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Uma moradora que não quis ser identificada contou que o quintal de sua casa na Rua Men de Sá, no bairro Baiminas, ficou cheio de água. “Estou ilhada”, disse. Ela contou que sempre que chove a água do rio volta pelo bueiro. “Isso acontece com dois bueiros que ficam em frente à minha residência”, explicou.

Chuva forte provoca alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais

A capela mortuária do bairro Coronel Borges também foi tomada pela água da chuva. O alagamento ocorreu durante a realização de um velório velório. “A capela encheu de água e a água estava chegando no caixão. Com o aumento da chuva estava descendo muita água do cemitério, junto com água da rua. Como não dava para a água escoar, acabou alagando”, relatou uma pessoa que estava no local e não quis ser identificada.

Chuva forte provoca alagamento em velório em Cachoeiro de Itapemirim