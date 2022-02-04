Vídeo: chuva forte alaga ruas e até local de velório em Cachoeiro

A chuva forte que causou estragos no início desta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, voltou a atingir o município, causando alagamentos na tarde desta sexta-feira (4). Vias dos bairros Paraíso, São Geraldo, Baiminas, Coronel Borges e do Centro foram tomadas pela água.
Uma moradora que não quis ser identificada contou que o quintal de sua casa na Rua Men de Sá, no bairro Baiminas, ficou cheio de água. “Estou ilhada”, disse. Ela contou que sempre que chove a água do rio volta pelo bueiro. “Isso acontece com dois bueiros que ficam em frente à minha residência”, explicou.
A capela mortuária do bairro Coronel Borges também foi tomada pela água da chuva. O alagamento ocorreu durante a realização de um velório velório. “A capela encheu de água e a água estava chegando no caixão. Com o aumento da chuva estava descendo muita água do cemitério, junto com água da rua. Como não dava para a água escoar, acabou alagando”, relatou uma pessoa que estava no local e não quis ser identificada.
Chuva forte provoca alagamento em velório em Cachoeiro de Itapemirim
A Defesa Civil Municipal informou que foram registradas 12 ocorrências de danos causados pela chuva. Segundo o órgão, como o atendimento ainda está em andamento, mais informações não podem ser passadas. A Prefeitura de Cachoeiro também foi demandada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.