Após atropelamento de criança, moradores protestam na Avenida Vitória

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No fim da manhã, os moradores e manifestantes voltaram a ocupar faixas da avenida e com cartazes cobraram medida em relação à segurança das crianças que precisam cruzar pela Avenida Vitória para terem acesso à escola. A garota que foi atropelada no dia anterior, participou do ato. Com muitas escoriações pelo corpo, a menina foi colocada em uma cadeira enquanto o protesto acontecia.

"Após anos do projeto de construção da nova sede da Emef Irmã Jacinta Soares, no Romão, paralisado, a Prefeitura de Vitória finalizou o projeto de demolição do prédio antigo, que hoje encontra-se ocupado de forma irregular. A nova Emef Irmã Jacinta está em licitação. A PMV está aguardando prazo legal para conclusão do procedimento e contratação da empresa para iniciar os serviços. Também aguarda decisão judicial para retirada dos ocupantes do prédio existente, que será demolido, que está subjudice. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que os grupamentos de Trânsito e de Proteção Comunitária, da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), acompanham a manifestação para garantir a fluidez na via e a segurança no local. Quem lidera o protesto realizado nesse momento é o mesmo que incentivou, apoiou e incitou a invasão da escola".