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Manifestação

Após atropelamento de criança, moradores protestam na Avenida Vitória

Moradores do bairro Romão e região protestam e ocupam duas faixas da avenida no sentido Praia do Canto. O ato é devido ao atropelamento de uma estudante ocorrido nesta quarta (16), na Ilha de Santa Maria, perto dali

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2022 às 08:06
Vitória
Moradores ocupam 2 das 3 faixas da Avenida Vitória na altura da entrada do bairro Romão Crédito: Internauta
Moradores da região do Romão e outros bairros ocuparam duas das três faixas da Avenida Vitória no sentindo Centro/Bento Ferreira, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (17).
De acordo com a Guarda de Vitória, a manifestação é por causa do atropelamento de uma criança ocorrido nesta quarta-feira (16) - uma menina de nove anos acabou atropelada por uma moto quando atravessava pela Avenida Paulino Muller, na Ilha de Santa Maria, pouco depois de deixar a escola onde estuda. Os manifestantes também protestaram por causa da obra da Escola  Emef Irmã Jacinta Soares, no Romão, que está paralisada. 

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Devido ao protesto, o trânsito na região ficou lento e com engarrafamento. A Guarda Municipal acompanhou o ato e trabalhou para orientar os motoristas que trafegam pela região. A manifestação foi encerrada por volta das 8h20.

MAIS PROTESTOS

No fim da manhã, os moradores e manifestantes voltaram a ocupar faixas da avenida e com cartazes cobraram medida em relação à segurança das crianças que precisam cruzar pela Avenida Vitória para terem acesso à escola. A garota que foi atropelada no dia anterior, participou do ato. Com muitas escoriações pelo corpo, a menina foi colocada em uma cadeira enquanto o protesto acontecia. 
Sobre a obra da escola Irmã Jacinta, que está paralisada, a Prefeitura de Vitória divulgou uma nota. Veja, na íntegra, abaixo: 
"Após anos do projeto de construção da nova sede da Emef Irmã Jacinta Soares, no Romão, paralisado, a Prefeitura de Vitória finalizou o projeto de demolição do prédio antigo, que hoje encontra-se ocupado de forma irregular. A nova Emef Irmã Jacinta está em licitação. A PMV está aguardando prazo legal para conclusão do procedimento e contratação da empresa para iniciar os serviços. Também aguarda decisão judicial para retirada dos ocupantes do prédio existente, que será demolido, que está subjudice. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que os grupamentos de Trânsito e de Proteção Comunitária, da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), acompanham a manifestação para garantir a fluidez na via e a segurança no local. Quem lidera o protesto realizado nesse momento é o mesmo que incentivou, apoiou e incitou a invasão da escola".

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