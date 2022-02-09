Peritos da Polícia Civil protestam em frente à sede do DML em Vitória Crédito: Redes sociais

Peritos da Polícia Civil do Espírito Santo realizaram um protesto em frente à sede do Departamento Médico Legal, na Avenida Reta da Penha, em Vitória, no início da tarde desta quarta-feira (9).

Entre os cartazes segurados pelos manifestantes, é possível ver pedidos por melhores salários e mais autonomia aos profissionais. Nas imagens recebidas pela reportagem, pelo menos uma faixa no sentido Serra chegou a ser interditada. Os peritos colocaram fogo em um caixão na via.

A reportagem de A Gazeta chegou ao local por volta das 12h20 e constatou que o ato já havia sido encerrado e o trânsito fluía normalmente.

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O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que está ciente da manifestação dos Peritos Oficiais Criminais e Médicos Legistas realizada em frente à sede do Departamento Médico Legal de Vitória, nesta quarta-feira (9). Segundo a corporação, até o momento, não há registro de paralisação de serviços nem prejuízo no atendimento ao público.

"O governo do Estado tem mantido o diálogo constante com a categoria e mantém as portas abertas para dar continuidade às discussões que já estão em andamento", diz a nota.

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