Morre o empresário Hélio Perim, dono dos hotéis Canto do Sol e Aruan em Vitória

O empresário Hélio Perim, 93 anos, proprietário de alguns dos principais hotéis da Praia de Camburi , em Vitória , morreu na terça-feira (8), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 . A informação foi confirmada pela família.

“Meu pai foi um dos maiores hoteleiros do Espírito Santo durante muitos anos. Sempre foi um empreendedor nato, um empresário de ponta. Também tem até hoje a HP Motor, onde já retificou motores de navio, junto ao sócio Mário Ferrari, um parceiro de longa data. Foram mais de 63 anos atuando juntos”, contou a filha Ludmila Perim. Mas o maior legado, segundo a filha, não consta entre seus negócios.

"Ele era uma pessoa encantadora, inteligentíssima. Uma pessoa à frente do seu tempo, e sempre muito para cima, sempre tinha algo positivo a dizer" Ludmila Perim - Filha

Além de Ludmila e Heliza, frutos do seu primeiro casamento com Isaura Perim, ele deixa também o filho Hélio Pedro Perim e a atual esposa Maria Aparecida Pretti Perim.

"Seu melhor ofício foi ser pai”, destacou Ludmila Perim.

Segundo a família, o velório será no cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras , na Serra, a partir das 13 horas desta quarta-feira (9). O sepultamento será no mesmo local, às 15 horas.

EMPRESÁRIO AJUDOU NO DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA

Hélio acompanhou de perto o processo de urbanização de Camburi, que ganhou força na década de 1970, ao adquirir um dos únicos empreendimentos da região, o Hotel Camburi, que se tornaria um dos pontos de referência da orla, o Hotel Aruan.

"Comprei o hotel em 1967, com 42 quartos. Era tudo terra ainda, depois veio o asfalto, a ponte e eu fui acompanhando tudo isso. Lembro muito bem dos aterros, que começaram com Chrisógono Teixeira, em 1971, e aqueles do doutor Carlitos (Carlitos Von Schilgen, prefeito de Vitória entre 79 e 81)", contou Perim À Gazeta, em 2015, do alto de seus 87 anos.

Hotel Canto do Sol, que, após mais de três décadas desde a inauguração, Ele também era proprietário do, que, após mais de três décadas desde a inauguração, fechou as portas em 2015, por tempo indeterminado. Por muitos anos, o empreendimento foi um dos mais altos edifícios da Orla de Vitória, sendo sinônimo de luxo e prosperidade.

Hélio também era proprietário do Vitória Palace, conforme apontou a filha, Ludmila Perim, e já chegou a ser presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES).

GRANDE PERDA

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, lamentou a morte do empresário, com quem conviveu por mais de 50 anos.