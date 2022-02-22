Para não matar a ex, homem chama a polícia e pede para ser preso em Vitória

Samuel de Souza, de 24 anos, foi preso depois de ameaçar a mulher em Vitória. Crédito: Fabricio Christ

Um homem que não aceitava o fim do relacionamento chamou a Polícia Militar para prendê-lo depois que ele ameaçou a ex-mulher no bairro Resistência, em Vitória

Antes de ser encaminhado ao presídio, na manhã desta terça-feira (22), o confeiteiro Samuel Santos Souza, de 24 anos, contou que o relacionamento acabou porque ele traiu a mulher três vezes, mas que ficou revoltado porque ela se envolveu com outra pessoa após a separação e não queria voltar para ele.

"Mandei várias mensagens dizendo para ela, que se ela não voltasse comigo, ia matar ela e o cara que estava com ela. Essa é a realidade. Então, para isso não acontecer, eu abri um BO contra mim mesmo para proteger a vida dela e a da minha filha também. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura pra mim ", disse.

O homem contou ainda que nunca bateu em mulher nenhuma. "Tenho consciência que estou errado. Por isso tive essa atitude. Não quero ser mais um que mata mulher. A decisão que eu ia tomar ia ser errada. Por eu ter esse sentimento de posse que eu me preocupei. Uns pensamentos pra poder matar ela também. Eu sei que vou estragar minha vida. Nunca passei por uma situação como essa. Estou aliviado porque aqui consigo deixar ela segura", contou.

A ex de Samuel, uma cuidadora de idosos de 32 anos, que preferiu não se identificar, contou que nunca foi agredida por ele, mas vinha sofrendo várias ameaças depois da separação. "Ele era ciumento e possessivo. A gente terminou e ele estava tranquilo, mas depois ele não aceitou o término e começou a me pressionar para voltar. Estava me ameaçando o tempo todo e você via no olhar dele que ele não estava sozinho. Ele nunca encostou um dedo em mim, mas xingava", explicou.

A mulher contou, que antes de chamar a polícia para prendê-lo, Samuel a ameaçou mais uma vez nesta segunda (21). "Ele veio trazer ela porque queria me ver. Ele foi para o ponto, voltou e pediu água. Falou que queria conversar e, se eu não deixasse ele entrar, ia pular o muro da minha casa. Passou uma viatura na hora, ele disse que era pra eu chamar a viatura porque ia precisar. Ele parou a viatura e conversou com os policiais", contou.

A cuidadora contou que ela e Samuel ficaram juntos por quatro anos e têm uma filha de três anos. O relacionamento acabou há quatro meses.

A mãe da cuidadora disse que o confeiteiro sempre foi alegre e nunca deu sinais que poderia fazer isso com a filha dela. "Ele parece que ele não está mais acreditando nas coisas boas. Está com pensamento ruim e com o olhar estranho. Ninguém tem controle de nada porque, se ele sair de repente, eu tenho que tomar providência porque ela é sozinha", disse.

A mãe da cuidadora contou ainda que, no momento, o ideal é que Samuel fique preso. "Pelo menos para dar um tempo, para ter uma segurança maior porque se ele sair agora não dá nem tempo da gente ver o que vai fazer", disse.

A Polícia Civil informou que as partes foram encaminhadas ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) e o homem foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Foi arbitrada fiança, que não foi paga, e Samuel foi levado ao Centro de Triagem de Viana. O valor da fiança não foi divulgado.