Homem que ostentava vida de luxo é preso por furto em Guarapari

Um homem de 39 anos que ostentava vida de luxo no bairro Santa Mônica, em Guarapari , foi preso com R$ 36.220,00, na manhã desta terça-feira (22). A prisão faz parte da “Operação Cofre”, que também apurava bens furtados de um cofre – incluindo barras de ouro – de uma residência em Alegre

Foram recuperados diversos objetos pela polícia, além de dinheiro e documentos da vítima Crédito: Divulgação/PCES

A ação foi realizada nos municípios de Alegre e Guarapari pela 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Alegre, juntamente com a Delegacia de Guaçuí, Dores do Rio Preto e o apoio da Polícia Militar da P2 do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Guarapari.

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), foram cumpridos mandados de busca e apreensão e feita a prisão de um criminoso responsável pelo furto de uma residência, no Centro de Alegre. O furto aconteceu na madrugada do dia 30 de janeiro deste ano, quando foram levados um cofre com dinheiro e joias, duas armas de fogo registradas e um notebook.

INVESTIGAÇÃO

"Foi possível apurar a participação de pessoas de Alegre e também de um ladrão residente em Guarapari, sendo que um dos envolvidos já havia sido preso no dia 9 de fevereiro de 2022”, informou a polícia.

Ainda segundo a corporação, esse preso indicou o local onde eles arrombaram o cofre e dividiram os bens furtados, em uma área de restinga de Setiba, em Guarapari. “Foram recuperados diversos objetos, incluindo barras de ouro e documentos da vítima”, comunicou a PC. Diante disso, foram solicitados à Justiça mandados de buscas e apreensão e prisão dos demais envolvidos, os quais foram cumpridos.

A PC também informou que o homem de 39 anos preso tinha duas condenações por furto na comarca de Cachoeiro de Itapemirim. “Ele residia havia três anos na região do bairro Santa Mônica, em Guarapari, e vivia do cometimento de furtos”, comunicou.

OBJETOS FURTADOS

O homem, ao ser questionado sobre o crime em Alegre, confessou a autoria e disse ter sido o primeiro furto que fez no município. Em seguida, segundo a PC, ele indicou o local onde guardava o dinheiro, em um total de R$ 36.220,00, uma pistola cal. 7,65, várias joias e o notebook da vítima.

Além disso, também foram encontrados diversos objetos adquiridos com os valores dos furtos, entre eles um carro Renault Sandero, uma moto Falcon, geladeira, fogão, várias ferramentas e um televisor.

Ladrão que ostentava vida de luxo em Guarapari é preso com R$ 36 mil

A polícia observou que o criminoso ostentava uma vida de luxo. “Ele confessou ter gastado em 20 dias mais de R$ 100 mil com compras de objetos e alimentação em bares e restaurantes”, informou a PC.