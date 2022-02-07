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Violência

Homem é preso após ferir ex-mulher com facadas em Alegre

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes. Vítima sofreu ferimentos no rosto, boca e ombro na madrugada desta segunda-feira (07)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:45
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Após ser preso por militares, o agressor foi levado para a Delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher de 37 anos sofreu vários cortes de faca pelo corpo feitos pelo ex-companheiro, na madrugada desta segunda-feira (07) em Alegre, na região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 29 anos, foi detido pela Polícia Militar e confessou o crime.
O caso aconteceu no bairro Guararema. De acordo com o delegado de Alegre, Dedier de Carvalho Alves, o homem foi até a casa da ex para tentar reatar o relacionamento. A mulher foi ferida com facadas no rosto, boca e também no ombro.
“Ele teria visto um homem saindo da casa da ex-companheira, que não queria mais reatar com ele. Ele foi para cima da mulher e desferiu golpes de faca, depois, saiu correndo na rua. A Polícia Militar foi acionada e conteve o suspeito. O crime foi motivado por ciúmes”, disse o delegado.
O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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VÍTIMA

A mulher, de acordo com o delegado, foi levada por populares até o pronto socorro do hospital do município e já foi ouvida na delegacia. A vítima foi também encaminhada a fazer exame de lesão corporal, e foram solicitadas à Justiça, medida protetiva e visitas tranquilizadoras.

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