Homem é preso após ferir ex-mulher com facadas em Alegre

Após ser preso por militares, o agressor foi levado para a Delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 37 anos sofreu vários cortes de faca pelo corpo feitos pelo ex-companheiro, na madrugada desta segunda-feira (07) em Alegre , na região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil , o suspeito, de 29 anos, foi detido pela Polícia Militar e confessou o crime.

O caso aconteceu no bairro Guararema. De acordo com o delegado de Alegre, Dedier de Carvalho Alves, o homem foi até a casa da ex para tentar reatar o relacionamento. A mulher foi ferida com facadas no rosto, boca e também no ombro.

“Ele teria visto um homem saindo da casa da ex-companheira, que não queria mais reatar com ele. Ele foi para cima da mulher e desferiu golpes de faca, depois, saiu correndo na rua. A Polícia Militar foi acionada e conteve o suspeito. O crime foi motivado por ciúmes”, disse o delegado.

O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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