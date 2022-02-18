Suspeita de dar golpes bancários é presa com 18 documentos falsos em Guarapari

No quarto onde a suspeita estava ficando foram encontradas 18 cédulas de documentos falsificados Crédito: Divulgação/PCES

Uma mulher suspeita de aplicar golpes em aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) foi presa no bairro Muquiçaba, em Guarapari , nesta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Civil , ela faz parte de uma organização criminosa especializada em contratar empréstimos em nome dessas pessoas e, com ela, foram encontradas 18 identidades falsas, que seriam - ou já foram - utilizadas para dar os golpes. A suspeita não teve o nome divulgado pela polícia.

Segundo o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, a mulher foi presa em flagrante dentro de uma agência bancária. O delegado explicou que a suspeita havia solicitado um empréstimo em nome de um idoso no valor de R$ 35 mil e que ela insistiu que o dinheiro fosse sacado no mesmo dia.

A suspeita de aplicar os golpes, presa em Guarapari, teve a foto divulgada Crédito: Divulgação/PCES

Mas, de acordo com Guilherme Eugênio, como a Caixa Econômica Federal possui um mecanismo de segurança que não autoriza a transferência desse tipo de transação no mesmo dia da efetivação do processo, a suspeita não poderia sacar o valor. Ela teria insistido com a gerente do banco, que, segundo o delegado, começou a suspeitar.

"A Caixa não autoriza o saque no mesmo dia, só no dia seguinte. E, normalmente, esse dinheiro é transferido para outras contas. É relativamente raro que a pessoa saque o dinheiro no mesmo dia. A estelionatária insistiu muito, querendo sacar o dinheiro no mesmo dia, fato que acendeu um alerta na gerente do banco e fez com que essa gerente buscasse a inteligência bancária, que contatou a Polícia Civil. Assim que nós fomos contatados, a equipe da Deic se dirigiu até a agência bancária, aguardou o momento no qual a gerente marcou um horário com a estelionatária para que o dinheiro fosse sacado em espécie. A minha equipe estava presente e fez a prisão em flagrante da estelionatária", narrou o delegado.

Em seguida, como relatou Guilherme Eugênio, a equipe foi até o quarto que estava sendo alugado pela estelionatária. Lá, eles encontraram os documento de 18 pessoas que seriam ou já foram vítimas da organização criminosa, além de impressora profissional e dinheiro. Uma das fotos que seriam utilizadas nos documentos falsos era da própria suspeita.

O delegado explicou que os nomes dessas pessoas serão reveladas para que elas entrem em contato com a Polícia Civil. Segundo Guilherme Eugênio, são pessoas que não fizeram nada de errado e que tinha uma pensão que foi objeto de cobiça da quadrilha. As vítimas são:

Cione Schraiber Pena;

Andrews Barcelos De Oliveira;

Leandro Mariano Aguiar;

Maria Lucia Oliveira;

Evandro De Oliveira Pio;

Cláudio Márcio Silva Dos Santos;

Alessandro Mathera;

Rodrigo Dos Santos Fernandes;

Leandro Mariano Aguiar;

Reinaldo Simas Ferreira;

Marcelo Augusto Ramos;

Luciano Da Silva Alves;

Alexandre Cansanção Cândido Renzulo;

Gabriela De Oliveira Alves Sanches Vailati;

Miguel Nicolau;

Antero Antunes Rodrigues Da Silva;

Aldemir Dos Santos Freitas;

Diego Corrêa Da Rocha.

POSSÍVEL VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Guilherme Eugênio explicou que a quadrilha possuía dados das vítimas que permitiam a abertura de uma solicitação de crédito consignado junto ao INSS. Desta forma, conforme o delegado, a Polícia Civil está investigando como os criminosos tiveram acesso a esses dados. O delegado levantou as possibilidade de um vazamento interno por algum funcionário ou um vazamento geral irregular de dados, algo que já foi registrado no Brasil.

"Nós oficiamos o INSS com todos os detalhes relacionados a cada extrato, buscando explicações deles sobre o vazamento desses dados. Não necessariamente há um servidor integrante da quadrilha, mas, de alguma forma, esses dados foram parar nas mãos da organização", acrescentou.

O delegado argumentou que todas as vítimas do golpe são aposentados ou pensionistas do INSS, uma vez que, para a socilicitação desse tipo de crédito consignado, é necessário confirmar uma renda estável.

DONO DE RESTAURANTES ENVOLVIDO COM A QUADRILHA

Guilherme Eugênio relatou que a quadrilha é de Brasília e que quatro membros já foram identificados, sendo três homens e uma mulher - a que foi presa em Guarapari. Ela residia em um restaurante na cidade, cujo dono, como disse o delegado, já havia alugado os quartos para outros integrantes da organização criminosa.

"O dono do restaurante tinha recebido, dois meses atrás, um dos membros da organização criminosa e esse membro recebeu a estelionatária que foi presa agora. Nós percebemos que o dono do restaurante é o anfitrião de toda a quadrilha em Guarapari. Ele tem envolvimento com os três homens e a mulher que, até o momento ,foram identificados como membros da organização", declarou o delegado.

Segundo Guilherme Eugênio, o homem, que não teve o nome revelado, também é funcionário público e chegou a ir a um banco junto com a estelionatária e a apresentou à gerente, para tentar dar credibilidade para a mulher e conseguir, assim, a concessão do crédito consignado.

"Eles tentaram a contratação de um crédito junto ao Banco do Brasil e o banco, por algum motivo, postergou a entrega do dinheiro. Como ele mesmo apresentou a estelionatária para a gerente de relacionamento dele, ele ficou inseguro quando percebeu que o financiamento não saiu na hora esperada. Então, ele começou a tentar convencer a quadrilha a desistir daquela contratação, temendo que chegasse até ele. É a única pessoa de Guarapari e a única pessoa pública, ele é muito conhecido em Guarapari", disse.

ATUAM EM TODO O PAÍS

Ainda conforme o relato do delegado, a Polícia Civil suspeita que a quadrilha aplique golpes em vários estados do país. Segundo Guilherme Eugênio, eles têm que falsificar as identidades das vítimas conforme o padrão gráfico de cada estado.