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Violência

Vídeo mostra garçom sendo baleado em bar de Vila Velha

Vítima mexia no celular, no bar em que trabalha, quando foi surpreendida pelo atirador nesta quinta-feira (17), em Itapuã

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:51
Um garçom de 26 anos foi baleado, nesta quinta-feira (17), em um bar de Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória. Uma câmera de videomonitoramento gravou a ação do atirador. A vítima estava sentada em frente ao bar e mexia no celular quando o criminoso chegou de bicicleta e atirou quatro vezes contra ele. Dois disparos atingiram o peito e outro acertou o braço da vítima.
Mesmo o baleado, o garçom ainda conseguiu correr por cerca de 100 metros para pedir ajuda.
Um morador do bairro, que pediu para não ser identificado, viu toda a confusão. "É assustador. Foram quatro tiros. Muito movimento. Onde ele foi baleado é um lugar com muita gente, muita criança, tudo gente do bem e aí, de repente, aparece um negócio desses do nada", disse.
Testemunhas contaram que o crime pode ter sido motivado por uma briga, há cerca de duas semanas, entre o garçom e outros três homens. A suspeita é que um deles seja o atirador.
O garçom foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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