Um menino de 2 anos foi atingido por uma bala perdida no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo para uma padaria quando o menino foi atingido. O garoto, atingido na altura da orelha, foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, transferido para o Hospital Infantil de Vitória. No final da manhã, a TV Gazeta confirmou com familiares que o menino não resistiu e morreu.
Moradores da região contaram ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns contaram terem ouvido mais de 100 tiros, a partir das 19h.
A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida por uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil.
A Polícia Civil afirmou que o caso está sendo apurado e que uma equipe de investigadores foi até o bairro conversar com moradores para colher mais informações.
Menino de 2 anos leva tiro na orelha durante ataque de traficantes em Vila Velha