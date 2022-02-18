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Violência

Morre menino de 2 anos vítima de bala perdida durante ataque de traficantes em Vila Velha

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (17). A criança, atingida na altura da orelha, foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, transferida para o Hospital Infantil de Vitória, onde morreu no final da manhã desta sexta

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 12:24

Publicado em 

18 fev 2022 às 12:24
Cartuchos de balas foram encontrados depois do ataque em Rio Marinho
Cartuchos de balas ficaram espalhados pela rua depois do ataque em Rio Marinho Crédito: Reprodução
Morreu no final da manhã desta sexta-feira o menino de 2 anos que foi atingido por uma bala perdida no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo para uma padaria quando o menino foi atingido. A criança, atingida na altura da orelha, foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, transferida para o Hospital Infantil de Vitória. Enquanto a TV Gazeta falava sobre o caso no ES1, o repórter Aurélio de Freitas percebeu pessoas chorando na porta do hospital e teve a confirmação da avó materna e da tia do menino que ele não tinha resistido.
Nesta quinta, moradores da região contaram ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns contaram terem ouvido mais de 100 tiros, a partir das 19h.
A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida por uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil.
Polícia Civil afirmou que o caso está sendo apurado e que uma equipe de investigadores foi até o bairro conversar com moradores para colher mais informações.

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