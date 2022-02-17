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Vila Velha

Homem assassinado a tiros por dupla de carro em Vila Velha

A vítima chegou a ser socorrida por populares, mas acabou morrendo a caminho do hospital

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2022 às 13:24
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, morreu após ser baleado, na noite desta quarta-feira (16), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria sido alvo de dois suspeitos que chegaram ao local em um carro e, quando o motorista desembarcou, realizou os disparos contra a vítima. 
Após os disparos, os indivíduos fugiram do local. O homem foi socorrido por populares, porém teve o óbito confirmado antes de dar entrada no hospital. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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