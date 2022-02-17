Homem assassinado a tiros por dupla de carro em Vila Velha

Um homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, morreu após ser baleado, na noite desta quarta-feira (16), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria sido alvo de dois suspeitos que chegaram ao local em um carro e, quando o motorista desembarcou, realizou os disparos contra a vítima.
Após os disparos, os indivíduos fugiram do local. O homem foi socorrido por populares, porém teve o óbito confirmado antes de dar entrada no hospital. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.