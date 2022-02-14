Vídeo: suspeito de assalto é agredido por moradores em Vila Velha

Um homem de 29 anos, suspeito de cometer assaltos na região de Itapuã, em Vila Velha, Grande Vitória, foi preso neste domingo (13).
Antes da prisão, Quésede Gonçalves de Andrade Nascimento foi agredido por moradores.
Imagens do momento da agressão mostram o homem sentado na calçada e machucado, depois de tentar assaltar um motoboy. O rosto do suspeito foi borrado por conta da quantidade de sangue.
Após ser detido e agredido pela população, Quésede passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foi encaminhado ao presídio.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele já foi preso antes, entre junho de 2018 e abril de 2021, pelos crimes de furto e receptação.
Com informações do G1 ES