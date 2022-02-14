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Acabou preso

Vídeo: suspeito de assalto é agredido por moradores em Vila Velha

Caso foi registrado no bairro Itapuã. Homem passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória antes de ser levado para presídio

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2022 às 11:21
Um homem de 29 anos, suspeito de cometer assaltos na região de Itapuã, em Vila Velha, Grande Vitória, foi preso neste domingo (13).
Antes da prisão, Quésede Gonçalves de Andrade Nascimento foi agredido por moradores.
Imagens do momento da agressão mostram o homem sentado na calçada e machucado, depois de tentar assaltar um motoboy. O rosto do suspeito foi borrado por conta da quantidade de sangue. 
Após ser detido e agredido pela população, Quésede passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foi encaminhado ao presídio.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele já foi preso antes, entre junho de 2018 e abril de 2021, pelos crimes de furto e receptação.
Com informações do G1 ES

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