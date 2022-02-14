Vídeo: suspeito de assalto é agredido por moradores em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Um homem de 29 anos, suspeito de cometer assaltos na região de Itapuã, em Vila Velha , Grande Vitória, foi preso neste domingo (13).

Antes da prisão, Quésede Gonçalves de Andrade Nascimento foi agredido por moradores.

Imagens do momento da agressão mostram o homem sentado na calçada e machucado, depois de tentar assaltar um motoboy. O rosto do suspeito foi borrado por conta da quantidade de sangue.

Após ser detido e agredido pela população, Quésede passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foi encaminhado ao presídio.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele já foi preso antes, entre junho de 2018 e abril de 2021, pelos crimes de furto e receptação.