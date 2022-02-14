Suspeito de matar vendedor a facadas no ES é preso em Minas

João Paulo Alves da Silva foi morto a facadas e teve pertences roubados na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos, suspeito de matar o vendedor João Paulo Alves, na Serra , na Grande Vitória. O crime aconteceu no início de fevereiro. O homem, identificado apenas como "MD", tinha mandado de prisão temporária em aberto e foi localizado em Belo Horizonte, na última sexta-feira (11). A prisão foi divulgada nesta segunda (14).

A ação contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e de um policial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

De acordo com o delegado Gianno Trindade, o preso confessou o crime. No vídeo, divulgado pela Polícia Civil, ele confirmou que esperou a vítima dormir para depois matá-la.

"Ele confessa que na manhã do dia 1º ele utilizou de comprimidos de clonazepam misturados ao café da vítima para que ela adormecesse. É quando então ele profere nove golpes de faca no pescoço da vítima", disse.

A investigação apontou ainda que o homem levou vários pertences da casa do vendedor, entre eles, celular, notebook, televisão e roupas da vítima.

"MD" foi flagrado por câmeras de videomonitoramento saindo da casa do vendedor no dia 1º de fevereiro com uma botija de gás e depois colocando o restante do material roubado dentro de um carro de aplicativo.

O delegado também disse que ele fez dois empréstimos de R$ 9 mil em um banco digital com o celular da vítima. Com esse dinheiro, ele pagou os aluguéis do imóvel onde estava morando em Minas.

O CRIME

O vendedor chegou a dizer em um áudio enviado para outra pessoa, antes de ser morto, que o assassino era uma boa pessoa.

"Achei maneiro tudo, precisa de ajuda, mas quero ficar sozinho também. Sem contar que a gente se conhece muito pouco, já foi um grande risco eu ter ido trabalhar hoje e deixar ele lá. Não consigo confiar 100%, apesar de ser uma boa pessoa", disse no áudio.

O homem foi autuado por latrocínio e encaminhado ao presídio.

Os materiais do vendedor foram recuperados na tarde desta segunda-feira (14) Crédito: Polícia Civil

MATERIAIS RECUPERADOS

A equipe da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) recuperou uma televisão e um notebook, subtraídos do vendedor. Os equipamentos foram recuperados na tarde desta segunda-feira (14), em uma residência no bairro Nova Almeida, na Serra.

Após a divulgação da prisão do suspeito de cometer o latrocínio, a DSP recebeu informações sobre o paradeiro dos equipamentos, que foram vendidos pelo suspeito antes de sua fuga para Minas Gerais. Os policiais se dirigiram até o endereço indicado na denúncia, onde encontraram os eletrônicos.

"Os equipamentos estavam escondidos atrás de um guarda-roupas. O morador do imóvel foi conduzido à sede da DSP e autuado por receptação", relatou o titular da DSP, delegado Gianno Trindade.

Em depoimento, o conduzido negou ter comprado os equipamentos, alegando que apenas estava guardando em sua casa. No entanto, a versão contradiz a confissão do autor do latrocínio e outras informações levantadas durante a investigação.

Ele foi autuado por receptação, crime para o qual cabe fiança estipulada pela autoridade policial. O autuado pagou a fiança e foi liberado para responder em liberdade.

*Com informações do G1 ES