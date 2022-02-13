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Na rua

Três pessoas são baleadas durante perseguição na Serra

Uma adolescente de 15 anos está entre os feridos. O caso aconteceu próximo à Primeira Igreja Batista de Vista da Serra I, na Serra

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 10:59

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 fev 2022 às 10:59
Três pessoas foram baleadas por um criminoso na noite deste sábado (12), em Vista da Serra I, na Serra. O crime aconteceu por volta das 22 horas, próximo à Primeira Igreja Batista da região. Além de um jovem que seria o alvo do bandido, outras duas pessoas, entre elas uma adolescente, ficaram feridas durante uma perseguição.
Conforme a TV Gazeta apurou, uma adolescente de 15 anos e o jovem de 20 anos subiam por uma rua quando uma pessoa surgiu e tentou balear o rapaz. Os dois correram. O criminoso perseguiu o jovem e, na tentativa de atingi-lo, acabou acertando também a adolescente e um outro homem com tiros de raspão.
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Uma das vítimas foi levada para o Hospital São Lucas Crédito: Fernando Madeira
Além da adolescente, que foi atingida na coxa direita, um homem de 35 anos, que estava tomando cerveja em um bar enquanto aguardava uma pizza que seria levada para casa, acabou ferido em um dos dedos. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde passaria por uma cirurgia na mão. Não há informações sobre o estado de saúde do casal.
A assessoria da Polícia Civil informou, em nota, que, nos finais de semana, só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias. Assim, não foram fornecidas mais informações. A Polícia Militar também foi acionada, mas não deu retorno até a publicação deste texto.

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