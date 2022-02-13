Três pessoas são baleadas durante perseguição na Serra

Três pessoas foram baleadas por um criminoso na noite deste sábado (12), em Vista da Serra I, na Serra . O crime aconteceu por volta das 22 horas, próximo à Primeira Igreja Batista da região. Além de um jovem que seria o alvo do bandido, outras duas pessoas, entre elas uma adolescente, ficaram feridas durante uma perseguição.

Conforme a TV Gazeta apurou, uma adolescente de 15 anos e o jovem de 20 anos subiam por uma rua quando uma pessoa surgiu e tentou balear o rapaz. Os dois correram. O criminoso perseguiu o jovem e, na tentativa de atingi-lo, acabou acertando também a adolescente e um outro homem com tiros de raspão.

Uma das vítimas foi levada para o Hospital São Lucas Crédito: Fernando Madeira

Além da adolescente, que foi atingida na coxa direita, um homem de 35 anos, que estava tomando cerveja em um bar enquanto aguardava uma pizza que seria levada para casa, acabou ferido em um dos dedos. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde passaria por uma cirurgia na mão. Não há informações sobre o estado de saúde do casal.