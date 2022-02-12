De dentro do carro, mulher pede ajuda e PRF prende suspeito de agressão na Serra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma denúncia recebida informava que a vítima queria que o veículo fosse parado. "O automóvel foi abordado, e a mulher demonstrava extremo nervosismo. Ela informou ter sido agredida e ameaçada diversas vezes pelo companheiro", contou.
"A mulher tinha vários arranhões pelo corpo e apresentava a orelha rasgada. Ela afirmou que este ferimento se deu pelo companheiro ter arrancado o brinco dela"
Diante da denúncia e da abordagem, a PRF também informou que "foi dada voz de prisão ao motorista, que demonstrou agressividade e resistiu à tentativa de algemamento". O homem de 42 anos, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
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Demandada sobre o encaminhamento dado ao suspeito e a investigação do caso, a Polícia Civil disse que "durante finais de semana, a assessoria só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias".