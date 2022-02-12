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Violência doméstica

De dentro do carro, mulher pede ajuda e PRF prende suspeito de agressão na Serra

Passageira apresentava arranhões pelo corpo e tinha a orelha rasgada; motorista de 42 anos foi conduzido para a delegacia na noite dessa sexta-feira (11)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 10:57

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 fev 2022 às 10:57
De dentro do carro, uma mulher de 33 anos conseguiu pedir socorro e viu o motorista – o próprio companheiro dela – ser detido no final da noite dessa sexta-feira (11), na BR 101, na Serra. O pedido de ajuda se deu em virtude de agressões que ela teria sofrido por parte do condutor, de 42 anos.
Mulher é forçada a entrar em carro com ex e deixada em rodovia do ES ao pedir socorro para PRF
A PRF da Serra prendeu o motorista suspeito de agredir a própria mulher e o conduziu para o plantão especializado, em Vitória Crédito: TV Gazeta
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma denúncia recebida informava que a vítima queria que o veículo fosse parado. "O automóvel foi abordado, e a mulher demonstrava extremo nervosismo. Ela informou ter sido agredida e ameaçada diversas vezes pelo companheiro", contou.
"A mulher tinha vários arranhões pelo corpo e apresentava a orelha rasgada. Ela afirmou que este ferimento se deu pelo companheiro ter arrancado o brinco dela"
Polícia Rodoviária Federal - Em comunicado
Diante da denúncia e da abordagem, a PRF também informou que "foi dada voz de prisão ao motorista, que demonstrou agressividade e resistiu à tentativa de algemamento". O homem de 42 anos, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
De dentro do carro, mulher pede ajuda e PRF prende suspeito de agressão na Serra
Demandada sobre o encaminhamento dado ao suspeito e a investigação do caso, a Polícia Civil disse que "durante finais de semana, a assessoria só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias".

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