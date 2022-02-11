Um homem acabou detido após denúncias anônimas de que ele batia na companheira e a ameaçava de morte há quase um ano, com agressões frequentes. O caso foi registrado nesta quinta-feira (10) no interior de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima contou que, por medo, nunca havia denunciado o companheiro.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na zona rural do município. A vítima falou com os militares que foi agredida diversas vezes, desde quando o casal está junto, há quase um ano. A mulher disse que nunca teve coragem de denunciar, pois o homem usava drogas e fazia ameaças de morte a ela e aos filhos dela, que são adolescentes, caso alguém ligasse para a polícia.
Nesta quinta, ela relatou que o companheiro chegou pela manhã, aparentemente drogado, arrombou a porta e a empurrou. Afirmou que foi agredida com tapas no rosto e que ele repetiu as ameaças de morte.
A polícia informou que quando os militares chegaram à casa, a mulher estava assustada e falava com tom de voz muito baixo, demostrando medo, já que o agressor estava dentro da residência. O homem se negou a atender a polícia. Dentro da residência, ele foi informado de que seria conduzido até a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, para que fossem tomadas as devidas providências.
A vítima apresentava um corte no dedão da mão direita. Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Brejetuba. Um laudo de lesão corporal foi feito.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado, mas não houve retorno. Assim que houver posicionamento, o conteúdo será atualizado. A identidade do suspeito, não foi revelado pela polícia.
Mulher diz ser agredida há quase 1 ano pelo companheiro no ES