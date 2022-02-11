Mulher diz ser agredida há quase 1 ano pelo companheiro no ES

Nesta quinta, ela relatou que o companheiro chegou pela manhã, aparentemente drogado, arrombou a porta e a empurrou. Afirmou que foi agredida com tapas no rosto e que ele repetiu as ameaças de morte.

A polícia informou que quando os militares chegaram à casa, a mulher estava assustada e falava com tom de voz muito baixo, demostrando medo, já que o agressor estava dentro da residência. O homem se negou a atender a polícia. Dentro da residência, ele foi informado de que seria conduzido até a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, para que fossem tomadas as devidas providências.