Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos, foi encontrado morto no Rio Cricaré, em Nova Venécia Crédito: Família/Arquivo Pessoal

Polícia Civil concluiu o laudo que aponta a causa da morte do ex-aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos. O exame identificou que a vítima tinha escoriações no rosto, mas não pode confirmar que as lesões foram provocadas por ação humana. O laudo cadavérico, feito pelo Serviço Médico Legal (SML), indicou que Gabriel morreu de asfixia por afogamento.

A reportagem de A Gazeta entrou novamente em contato com Déborah, após o resultado do exame. Ela disse não acreditar no resultado. “Não consigo entender, pois nas fotos em que fiz o reconhecimento, ele estava com o olho bem inchado e marca roxa no braço”, falou.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia continua investigando o caso, na coleta de depoimentos e na realização de diligências, informou a Polícia Civil. Veja a nota a nota na íntegra.

A Polícia Civil informa que a investigação segue em andamento na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, que prossegue na coleta de depoimentos e realização de diligências. Até o momento, não há indício de fato criminoso. O laudo cadavérico indica que a causa da morte foi asfixia por afogamento, e o exame necroscópico identificou escoriações na face, que podem ter sido provocadas pelo arrasto da vítima no leito do rio, não sendo possível confirmar que trata-se de ação humana. Não havia fraturas ou outras lesões no corpo da vítima.

Your browser does not support the audio element. Laudo aponta causa da morte de ex-aluno do Ifes em Nova Venécia

RELEMBRE O CASO

Gabriel havia desaparecido no dia anterior ao que foi encontrado. Ele foi visto pela última vez pegando um ônibus. De acordo com a família do jovem, antes de sair de casa, ele teria falado por telefone com uma pessoa não identificada e não relatou qual foi o assunto da conversa.