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Menina de 10 anos

Criança morre afogada em represa no Norte do Espírito Santo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina foi retirada da água por moradores e teria ficado cerca de 30 minutos submersa. A morte foi confirmada no local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jan 2022 às 11:12

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:12

Bombeiros confirmaram a morte da criança afogada
Bombeiros confirmaram a morte da criança afogada Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Criança morre afogada em represa no Norte do Espírito Santo
Uma criança de 10 anos morreu afogada em uma represa que fica entre os municípios de São Mateus e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (16). Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a menina já havia sido retirada da água por moradores, após ficar cerca de 30 minutos submersa.
O óbito foi confirmado pela corporação. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar a ocorrência. Não há informações sobre como a criança entrou na água.
A PC, por nota, informou que o caso foi registrado como morte acidental. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.

CORPO É ENCONTRADO BOIANDO EM RIO

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Cricaré em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, também na tarde de domingo. Segundo peritos da Polícia Civil, a vítima tinha sinais de que sofreu pancadas na cabeça. Estava com ela um celular e R$ 17,00.
Uma testemunha relatou para a Polícia Militar que visualizou o corpo boiando no meio do rio. Com a ajuda de amigos, com bote e remo, trouxeram o cadáver às margens.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta, explicou a PC, em nota.
Corpo  é encontrado boiando em rio 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O prazo para sair o resultado é de 10 dias, que pode ser prorrogado por mais 10 dias.
Em casos que são solicitados exames laboratoriais, o resultado pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA, em 30 dias, e de histopatológico, entre 60 e 90 dias, informou a PC.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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