Bombeiros confirmaram a morte da criança afogada Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Your browser does not support the audio element. Criança morre afogada em represa no Norte do Espírito Santo

O óbito foi confirmado pela corporação. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar a ocorrência. Não há informações sobre como a criança entrou na água.

A PC, por nota, informou que o caso foi registrado como morte acidental. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.

CORPO É ENCONTRADO BOIANDO EM RIO

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Cricaré em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, também na tarde de domingo. Segundo peritos da Polícia Civil, a vítima tinha sinais de que sofreu pancadas na cabeça. Estava com ela um celular e R$ 17,00.

Uma testemunha relatou para a Polícia Militar que visualizou o corpo boiando no meio do rio. Com a ajuda de amigos, com bote e remo, trouxeram o cadáver às margens.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta, explicou a PC, em nota.

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O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O prazo para sair o resultado é de 10 dias, que pode ser prorrogado por mais 10 dias.

Em casos que são solicitados exames laboratoriais, o resultado pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA, em 30 dias, e de histopatológico, entre 60 e 90 dias, informou a PC.