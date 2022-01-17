Criança morre afogada em represa no Norte do Espírito Santo
Uma criança de 10 anos morreu afogada em uma represa que fica entre os municípios de São Mateus e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (16). Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a menina já havia sido retirada da água por moradores, após ficar cerca de 30 minutos submersa.
O óbito foi confirmado pela corporação. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar a ocorrência. Não há informações sobre como a criança entrou na água.
A PC, por nota, informou que o caso foi registrado como morte acidental. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.
CORPO É ENCONTRADO BOIANDO EM RIO
O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Cricaré em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, também na tarde de domingo. Segundo peritos da Polícia Civil, a vítima tinha sinais de que sofreu pancadas na cabeça. Estava com ela um celular e R$ 17,00.
Uma testemunha relatou para a Polícia Militar que visualizou o corpo boiando no meio do rio. Com a ajuda de amigos, com bote e remo, trouxeram o cadáver às margens.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta, explicou a PC, em nota.
Corpo é encontrado boiando em rio
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O prazo para sair o resultado é de 10 dias, que pode ser prorrogado por mais 10 dias.
Em casos que são solicitados exames laboratoriais, o resultado pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA, em 30 dias, e de histopatológico, entre 60 e 90 dias, informou a PC.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte