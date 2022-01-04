Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Divulgação/PML

Your browser does not support the audio element. Irmãos são resgatados de afogamento em praia de Linhares

Três pessoas foram resgatadas por uma equipe de guarda-vidas após quase se afogarem na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O caso aconteceu nesta segunda-feira (3), na Operação Salvamar, que atua durante o verão na segurança de praias.

As vítimas são dois irmãos do Rio de Janeiro que se identificaram como policiais militares. Um deles apresentou grau 1 de afogamento e, segundo informações da Operação, não foi necessária a hospitalização. Uma terceira pessoa, que tentou salvar os irmãos, recebeu orientações de guarda-vidas, após o ocorrido.

Em nota, a Prefeitura de Linhares explicou que uma pessoa é encaminhada a uma unidade hospitalar quando ocorre afogamento de grau 2, o que não foi o caso dos banhistas.