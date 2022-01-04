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Irmãos são resgatados de afogamento em praia de Linhares

Vítimas são dois irmãos que vieram do Rio de Janeiro. Um deles apresentou grau 1 de afogamento, mas não precisou ser hospitalizado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:58

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:58

Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares
Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Divulgação/PML
Irmãos são resgatados de afogamento em praia de Linhares
Três pessoas foram resgatadas por uma equipe de guarda-vidas após quase se afogarem na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu nesta segunda-feira (3), na Operação Salvamar, que atua durante o verão na segurança de praias. 
As vítimas são dois irmãos do Rio de Janeiro que se identificaram como policiais militares. Um deles apresentou grau 1 de afogamento e, segundo informações da Operação, não foi necessária a hospitalização. Uma terceira pessoa, que tentou salvar os irmãos, recebeu orientações de guarda-vidas, após o ocorrido.
Em nota, a Prefeitura de Linhares explicou que uma pessoa é encaminhada a uma unidade hospitalar quando ocorre afogamento de grau 2, o que não foi o caso dos banhistas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de atendimento a ocorrência com essas características na data e local informados. Em nota, a corporação informou que o serviço de guarda-vidas é da Prefeitura Municipal.

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