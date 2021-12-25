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Norte do ES

Criança de dois anos morre afogada em piscina, em Linhares

Vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas chegou à unidade hospitalar já sem sinais de vida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 dez 2021 às 18:55

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 18:55

Uma menina de apenas dois anos morreu afogada no início da tarde deste sábado (25), em Gravatá, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com informações do irmão da criança, familiares estavam reunidos durante o almoço de Natal, e a menina se afogou após cair em uma piscina. A criança foi socorrida, levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu. 
Em nota, o hospital informou que a criança chegou à unidade hospitalar já sem vida. “A direção do Hospital Geral de Linhares confirma o óbito de uma criança de dois anos, que já chegou à unidade hospitalar sem os sinais vitais”, comunicou.
Corpo de criança foi levado ao SML de Linhares
Corpo de criança foi levado ao SML de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Familiares pediram para que a identidade da criança não fosse revelada. O corpo da menina foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado no final da tarde deste sábado.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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