Bebê de 11 meses morre afogado em balde em Cariacica

TV Gazeta que a mãe do bebê estava limpando a casa quando viu que a criança estava se afogando — a mulher chegou a desmaiar quando soube que o filho estava sem vida. João Miguel Gomes, de apenas 11 meses, morreu afogado em um balde na casa onde morava, no bairro Castelo Branco, em Cariacica , na tarde desta quinta-feira (25). A tia da criança, uma jovem de 19 anos que pediu para não ser identificada, contou à reportagem daque a mãe do bebê estava limpando a casa quando viu que a criança estava se afogando — a mulher chegou a desmaiar quando soube que o filho estava sem vida.

João Miguel Gomes, de 11 meses, morreu afogado em balde em Cariacica Crédito: Arquivo da família

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a tia da criança disse que a mãe de João Miguel havia lhe telefonado para pedir uma roupa emprestada. "Eu pedi que meu filho levasse o short para ela. Enquanto isso, ela passava pano na casa e o bebê estava no chão, perto da mesa da copa. Ela foi atender o meu filho, que até queria brincar e ela não deixou, porque estava limpando a casa. Ela havia deixado o balde escondido perto da geladeira, mas quando voltou para dentro de casa, não viu a criança", contou.

"Ela o encontrou dentro do balde de água e começou a gritar. Eu ouvi o chamado dela e fui lá correndo. Ela pediu ajuda, dizendo que ele não estava respirando. Chamei minha cunhada e uma vizinha também veio. Ligamos para os Bombeiros e tentamos manobras por mais de uma hora para salvar o João. O Samu chegou, mas já tínhamos levado ele para o hospital. Quando chegamos lá, os Bombeiros falaram que ele já estava sem vida" X. - Tia de João Miguel

A tia contou que foi desesperador o momento em que a família recebeu a notícia da morte do bebê. "A mãe dele está muito nervosa e desesperada. Tomou remédio, desmaiou e a levamos para o médico. Nunca tinha acontecido algo assim na família. Ela tinha quatro filhos e era uma mãe dedicada, foi uma fatalidade", finalizou.

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Civil respondeu à demanda da reportagem de A Gazeta informando que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento do corpo, encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pelo 17º Distrito Policial.