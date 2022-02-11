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Na Praia dos Recifes

Suspeito de atirar em pedreiro após discussão no trânsito é preso em Vila Velha

Homem de 58 anos foi detido na última quarta (9), no bairro São Conrado. Ele é apontado pelas investigações como o autor do tiro que feriu a vítima no dia 24 de outubro do ano passado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2022 às 11:30
Vila Velha
O pedreiro foi baleado na Praia dos Recifes, em Vila Velha, em outubro do ano passado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 58 anos, suspeito de atirar em um pedreiro de 34, após uma discussão do trânsito na região da Praia dos Recifes, em Vila Velha, foi preso na última quarta-feira (9), no bairro São Conrado, no mesmo município. O caso em questão aconteceu no dia 24 de outubro do ano passado.

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O delegado Alan Moreno explicou que tudo começou porque o motorista passou em uma região de trânsito apenas para pedestres e isso desagradou a vítima, que começou uma discussão. O homem então atirou no pedestre e fugiu acompanhado de um amigo de 54 anos. As investigações apontaram ainda que a arma utilizada no crime e o carro pertenciam ao amigo do atirador.

ADVERTÊNCIA E BRIGA

Segundo apuração da TV Gazeta na época, a confusão começou após dois homens passarem de carro na praia em uma área com banhistas. Testemunhas relataram à Polícia Civil que o motorista foi advertido da proibição de passar pelo local, mas ignorou a recomendação. Cerca de uma hora depois, eles retornaram.
Novamente, a dupla foi abordada pelos banhistas, mas dessa vez, pararam o veículo. O condutor e o passageiro desceram do carro e entraram em luta corporal com dois banhistas. Um deles era um pedreiro que acabou baleado. Um dos ocupantes do veículo abordou um homem que também estava na praia, pegou uma arma com ele e atirou na direção da briga. O disparo atingiu o peito do pedreiro.
Os dois homens que estavam no carro fugiram enquanto a vítima foi levada ao hospital em estado de saúde estável.
Com informações da TV Gazeta

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