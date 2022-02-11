Suspeito de atirar em pedreiro após discussão no trânsito é preso em Vila Velha

O pedreiro foi baleado na Praia dos Recifes, em Vila Velha, em outubro do ano passado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O delegado Alan Moreno explicou que tudo começou porque o motorista passou em uma região de trânsito apenas para pedestres e isso desagradou a vítima, que começou uma discussão. O homem então atirou no pedestre e fugiu acompanhado de um amigo de 54 anos. As investigações apontaram ainda que a arma utilizada no crime e o carro pertenciam ao amigo do atirador.

ADVERTÊNCIA E BRIGA

Segundo apuração da TV Gazeta na época, a confusão começou após dois homens passarem de carro na praia em uma área com banhistas. Testemunhas relataram à Polícia Civil que o motorista foi advertido da proibição de passar pelo local, mas ignorou a recomendação. Cerca de uma hora depois, eles retornaram.

Novamente, a dupla foi abordada pelos banhistas, mas dessa vez, pararam o veículo. O condutor e o passageiro desceram do carro e entraram em luta corporal com dois banhistas. Um deles era um pedreiro que acabou baleado. Um dos ocupantes do veículo abordou um homem que também estava na praia, pegou uma arma com ele e atirou na direção da briga. O disparo atingiu o peito do pedreiro.

Os dois homens que estavam no carro fugiram enquanto a vítima foi levada ao hospital em estado de saúde estável.