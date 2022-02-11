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Sotelândia

Dupla é presa e polícia apreende drogas em casa de Cariacica

Ao todo, foram apreendidos três quilos de maconha em tabletes e mais de 460 buchas, além de 189 pinos de cocaína, uma arma e R$ 2 mil em espécie

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:10

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:10
A polícia apreendeu drogas, uma arma e R$ 2 mil em espécie em uma casa de Cariacica
A polícia apreendeu drogas, uma arma e R$ 2 mil em espécie em uma casa de Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira (10) em uma casa no bairro Sotelândia, em Cariacica, onde também foi encontrada uma grande quantidade de drogas e R$ 2 mil em espécie, além de uma arma. Os suspeitos alegaram aos policiais que recebiam R$ 600 por dia apenas para guardar as drogas.
Policiais militares relataram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que a região onde fica a casa é de intenso tráfico de drogas e que, por isso, a polícia foi até o local. Chegando lá, viram um dos homens saindo da casa e, olhando pela janela, viram uma arma em cima da cama.
Os militares entraram na casa e encontraram as drogas. Ao todo, são três quilos de maconha divididos em tabletes e mais de 460 buchas prontas para serem vendidas, além de 189 pinos de cocaína e uma balança de precisão.
A dupla foi levada para a delegacia e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

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