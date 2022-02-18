Homem é assassinado com mais de 50 tiros na Serra

Um homem de aproximadamente 35 anos foi morto, na madrugada desta sexta-feira (18), com mais de 50 tiros, no bairro Planalto Serrano, na Serra , na Grande Vitória . O crime aconteceu por volta das 3h e a vítima ainda não foi identificada. No bairro, ninguém soube explicar como o ataque aconteceu.

Cápsulas encontradas em local onde homem foi morto a tiros. Crédito: Reprodução

Foram tantos disparos que as marcas de tiros ficaram espalhadas em várias partes da região. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi executado com armas de diferentes calibres, entre elas, metralhadora e espingarda calibre 12. Durante a manhã, várias cápsulas foram encontradas espalhadas pelo chão.

Após a morte durante a madrugada, o policiamento foi reforçado na região, já que facções rivais estão em guerra pelos pontos de vendas de drogas do bairro. Moradores contaram que o homem assassinado não mora em Planalto Serrano e seria de um bairro vizinho.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o crime.