Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Planalto Serrano

Homem é assassinado com mais de 50 tiros na Serra

De acordo com a polícia, a vítima foi executada com armas de diferentes calibres, entre elas, metralhadora e espingarda calibre 12

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:31
Um homem de aproximadamente 35 anos foi morto, na madrugada desta sexta-feira (18), com mais de 50 tiros, no bairro Planalto Serrano, na Serra, na Grande Vitória. O crime aconteceu por volta das 3h e a vítima ainda não foi identificada. No bairro, ninguém soube explicar como o ataque aconteceu.
Cápsulas encontradas em local onde homem foi morto a tiros.
Cápsulas encontradas em local onde homem foi morto a tiros. Crédito: Reprodução
Foram tantos disparos que as marcas de tiros ficaram espalhadas em várias partes da região. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi executado com armas de diferentes calibres, entre elas, metralhadora e espingarda calibre 12. Durante a manhã, várias cápsulas foram encontradas espalhadas pelo chão.
Após a morte durante a madrugada, o policiamento foi reforçado na região, já que facções rivais estão em guerra pelos pontos de vendas de drogas do bairro. Moradores contaram que o homem assassinado não mora em Planalto Serrano e seria de um bairro vizinho.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o crime.
Com informações de André Falcão,  G1 ES e TV Gazeta

Veja Também

Caminhoneiro é suspeito de matar homem que reclamou de farol apagado no ES

Vídeo: assaltantes ameaçam dono e funcionário de loja de celulares em Vila Velha

Menino de 2 anos leva tiro na orelha durante ataque de traficantes em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados